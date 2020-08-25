Число вакансий с удалённым форматом удвоилось в России за год

Число вакансий с удалённым форматом работы удвоилось по сравнению с показателем июля 2019 года. Об этом следует из данных исследования «Авито Работа».

«Число вакансий с удалённым графиком в июле 2020 года в два с лишним раза превысило их число в июле 2019 года, выяснили аналитики сервиса. При этом в 2020 году рост количества объявлений с предложением удалённой работы продолжился после ослабления самоизоляции в регионах России», — приводит РИА Новости текст исследования.

Эксперты отмечают, что при удалённом режиме работы размер зарплаты в среднем на 5% ниже, чем в целом по рынку.

Ранее исследователи назвали самые высокооплачиваемые вакансии для работы на удалёнке в августе 2020 года.