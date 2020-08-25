Число вакансий с удалённым форматом удвоилось в России за год

Короткая ссылка
Число вакансий с удалённым форматом работы удвоилось по сравнению с показателем июля 2019 года. Об этом следует из данных исследования «Авито Работа».
Число вакансий с удалённым форматом удвоилось в России за год
  • Reuters

«Число вакансий с удалённым графиком в июле 2020 года в два с лишним раза превысило их число в июле 2019 года, выяснили аналитики сервиса. При этом в 2020 году рост количества объявлений с предложением удалённой работы продолжился после ослабления самоизоляции в регионах России», — приводит РИА Новости текст исследования.

Эксперты отмечают, что при удалённом режиме работы размер зарплаты в среднем на 5% ниже, чем в целом по рынку.

Ранее исследователи назвали самые высокооплачиваемые вакансии для работы на удалёнке в августе 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить