Член-корреспондент РАН рассказал о возможном влиянии алкоголя на иммунитет

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал о возможном влиянии алкоголя на иммунитет.

В беседе с URA.RU он заявил, что вакцины не испытываются на людях, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

«Если человек употребляет значительное количество алкоголя, то это, естественно, меняет его метаболизм. Раз меняет метаболизм, то могут происходить малопредсказуемые явления, в том числе с иммунитетом», — сказал эксперт.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.