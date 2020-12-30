Член-корреспондент РАН рассказал о возможном влиянии алкоголя на иммунитет

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Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал о возможном влиянии алкоголя на иммунитет.
Член-корреспондент РАН рассказал о возможном влиянии алкоголя на иммунитет
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он заявил, что вакцины не испытываются на людях, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

«Если человек употребляет значительное количество алкоголя, то это, естественно, меняет его метаболизм. Раз меняет метаболизм, то могут происходить малопредсказуемые явления, в том числе с иммунитетом», — сказал эксперт.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.

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