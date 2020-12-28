Предпраздничный выходной: 31 декабря объявлено нерабочим днём во всех регионах России

Все российские регионы подписали постановления об объявлении 31 декабря 2020 года нерабочим днём. Последним таким субъектом стала Северная Осетия. С предложением сделать последний день уходящего года выходным ранее выступил президент Владимир Путин.

Во всех российских регионах 31 декабря будет выходным днём.

Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал указ об установлении 31 декабря в республике нерабочим днём. Регион стал последним в стране, объявившим о таком решении.

Напомним, с рекомендацией объявить 31 декабря 2020 года выходным днем в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по нацпроектам 23 декабря выступил президент Владимир Путин.

На заседании к главе государства обратился лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, и напомнил, что соответствующее решение уже принято во многих регионах.

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«Единая Россия» предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране», — сказал он.

Неверов, в частности, отметил, что Новый год в России традиционно является семейным праздником. «Особенно наши женщины, конечно, стремятся, чтобы был накрыт хороший и красивый стол, чтобы было уютно в доме», — сказал он.

«И конечно, было бы здорово, чтобы они и мы все вместе в этот день не работали до шести часов вечера, а были дома», — высказался депутат.

Путин согласился с таким предложением, обратив внимание, что 31-го организуется «очень своеобразная работа, мягко говоря». Вместе с тем президент отметил, что на федеральном уровне объявить последний день уходящего года выходным пока невозможно.

«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую: в тех субъектах, где такое решение ещё не принято, сделайте это», — заявил Путин.

К 28 декабря постановления об объявлении последнего дня года нерабочим были подписаны руководителями всех российских субъектов. При этом власти регионов рекомендовали бизнесу также объявить 31 декабря выходным.

Кроме того, Путин подчеркнул, что в течение 2021 года можно будет организовать этот праздничный день «с федерального уровня».

25 декабря министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал, что Минтруд разработает необходимые поправки к Трудовому кодексу в будущем году.

«В соответствии с поручением президента мы в 2021 году разработаем поправки к Трудовому кодексу, которые позволят сделать 31 декабря выходным днём», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс».

По его словам, «такое решение по 2021 году уже принято».

РИА Новости

© Алексей Майшев

С 1 по 10 января 2021-го в России отмечаются новогодние праздники. Рабочая неделя с 28 декабря по 3 января является сокращённой.

Инициативы о новогодних праздниках

В сентябре Минтруд сообщил, что подготовил проект постановления правительства о переносе выходных в 2021 году, согласно которому предлагается сделать 31 декабря будущего года выходным днём.

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В ведомстве пояснили, что, поскольку в 2021-м несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается перенести выходные 2 и 3 января (субботу и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 5 ноября и 31 декабря соответственно.

Позднее соответствующее постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — сообщалось на сайте кабмина.

В ноябре партия «Коммунисты России» направила в правительство предложение продлить зимние каникулы на две недели (до 25 января) в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Авторы инициативы высказали мнение, что такая мера позволила бы замедлить распространение COVID-19 и выиграть время для масштабной вакцинации населения.

В Госдуме тогда назвали предложение избыточным, напомнив, что власти регионов имеют право самостоятельно вводить необходимые ограничения, исходя из ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Напомним, в связи с пандемией COVID-19 в Москве и ряде регионов введены некоторые ограничения на период новогодних праздников. В частности, москвичи не смогут отметить торжество в ресторане: во время новогодних каникул обслуживание клиентов в развлекательных заведениях после 23:00 и до 6:00 запрещено. Ограничения касаются ночных клубов, караоке, боулинга, ресторанов и кафе.

Кроме того, новогодние корпоративы в столице можно будет проводить до 23:00 и с участием не более 50 человек.