Минтруд разработает поправки к Трудовому кодексу о выходном дне 31 декабря

Минтруд разработает в 2021 году поправки к Трудовому кодексу, чтобы сделать 31 декабря нерабочим днём. Об этом в интервью Интерфаксу заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«В соответствии с поручением президента мы в 2021 году разработаем поправки к Трудовому кодексу, которые позволят сделать 31 декабря выходным днём», — сказал он.

По его словам, «такое решение по 2021 году уже принято».

«В соответствии с постановлением правительства 31 декабря 2021 года будет нерабочим праздничным днём», — добавил министр.

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Госсовета 23 декабря рекомендовал сделать 31 декабря выходным днём на региональном уровне.

Как отметил Путин, в 2021 году нужно принять решение, чтобы «организовать этот праздничный день на будущее» уже на федеральном уровне.