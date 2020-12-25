Минтруд разработает поправки к Трудовому кодексу о выходном дне 31 декабря
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- РИА Новости
«В соответствии с поручением президента мы в 2021 году разработаем поправки к Трудовому кодексу, которые позволят сделать 31 декабря выходным днём», — сказал он.
По его словам, «такое решение по 2021 году уже принято».
«В соответствии с постановлением правительства 31 декабря 2021 года будет нерабочим праздничным днём», — добавил министр.
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Госсовета 23 декабря рекомендовал сделать 31 декабря выходным днём на региональном уровне.
Как отметил Путин, в 2021 году нужно принять решение, чтобы «организовать этот праздничный день на будущее» уже на федеральном уровне.