Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным днём

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Президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём на региональном уровне. Об этом он заявил в ходе заседания Госсовета. 
Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным днём
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

На заседании к президенту обратился лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Он отметил, что во многих регионах соответствующее решение уже принято.

«Единая Россия» предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране», — сказал он.

Путин поддержал это предложение.

«31-го действительно уже очень своеобразная работа организуется, мягко говоря. Поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать», — сказал президент.

Президент отметил, что на федеральном уровне объявить 31 декабря выходным пока невозможно.

«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую: в тех субъектах, где такое решение ещё не принято, сделайте это», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что в течение 2021 года «необходимо решение принять для того, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня».

RT ведёт прямую трансляцию совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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