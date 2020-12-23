Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным днём

Президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём на региональном уровне. Об этом он заявил в ходе заседания Госсовета.

На заседании к президенту обратился лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Он отметил, что во многих регионах соответствующее решение уже принято.

«Единая Россия» предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране», — сказал он.

Путин поддержал это предложение.

«31-го действительно уже очень своеобразная работа организуется, мягко говоря. Поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать», — сказал президент.

Президент отметил, что на федеральном уровне объявить 31 декабря выходным пока невозможно.

«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую: в тех субъектах, где такое решение ещё не принято, сделайте это», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что в течение 2021 года «необходимо решение принять для того, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня».

RT ведёт прямую трансляцию совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.