Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным днём
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На заседании к президенту обратился лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Он отметил, что во многих регионах соответствующее решение уже принято.
«Единая Россия» предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране», — сказал он.
Путин поддержал это предложение.
«31-го действительно уже очень своеобразная работа организуется, мягко говоря. Поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать», — сказал президент.
Президент отметил, что на федеральном уровне объявить 31 декабря выходным пока невозможно.
«Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую: в тех субъектах, где такое решение ещё не принято, сделайте это», — заявил Путин.
Глава государства добавил, что в течение 2021 года «необходимо решение принять для того, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня».
RT ведёт прямую трансляцию совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.