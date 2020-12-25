«В связи с текущей эпидемиологической обстановкой»: Минпросвещения отменило проведение досрочного ЕГЭ в 2021 году

В Минпросвещения России сообщили, что ЕГЭ в 2021-м пройдёт с 31 мая по 2 июля. Досрочная сдача экзамена в предстоящем году отменяется, уточнил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, это решение продиктовано текущей эпидемиологической обстановкой в стране. Дополнительный период сдачи ЕГЭ назначен на 12—17 июля, уточнил министр.

В Минпросвещения России сообщили, что в 2021-м сдать ЕГЭ можно будет в период с 31 мая по 2 июля. Отмечается, что досрочных единых госэкзаменов в следующем году не будет.

«Досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется», — приводит слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова Telegram-канал «Большая перемена РФ».

Кравцов отметил, что предстоящий год будет «непростым» для школьников, которые сдают ЕГЭ, и акцентировал внимание на том, что в связи с принятыми на фоне эпидемиологической ситуации мерами были внесены изменения в правила сдачи экзаменов.

«Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ — с 12 по 17 июля», — приводит слова Кравцова пресс-служба Минпросвещения.

Тем выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, предстоит сдать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике, и по результатам ГВЭ они получат аттестат о среднем общем образовании.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

«Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что Государственный выпускной экзамен для 11-классников пройдёт в конце мая, после чего намечен основной период ЕГЭ.

Учащиеся 9-х классов должны будут пройти Государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике в период с 24 по 28 мая. Досрочный период отменён. Для девятиклассников, которые не сдадут экзамены в указанный период, предусмотрен дополнительный период в сентябре.

В министерстве отметили, что данные решения приняты «в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов».

«При проведении экзаменов также будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году и позволили предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов», — приводит слова руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева пресс-служба Минпросвещения.

Дистанционное обучение в России

Ранее в Минобрнауки выразили надежду, что школы и вузы в скором времени вернутся к традиционному формату обучения. Об этом рассказал глава ведомства Валерий Фальков.

«Я бы не хотел загадывать сейчас, но есть ощущение, что это будет достаточно скоро. Я надеюсь, что в 2021 году мы вернёмся к привычному ритму жизни, а всё то лучшее, что мы накопили в это непростое время, возьмём с собой», — цитирует его РИА Новости.

Он привёл данные, согласно которым 64% всех российских студентов сегодня обучаются в удалённом формате. Речь идёт примерно о 3 млн человек.

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Мэр Москвы Сергей Собянин также прокомментировал ситуацию с дистанционным образованием в столице. Он заявил, что власти города намерены вернуть очное обучение во всех столичных школах при первой возможности, когда начнётся снижение заболеваемости коронавирусом.

«Очное обучение ничего не заменит. Поэтому при первой возможности, как только мы увидим, что эпидемия пошла на спад, мы, конечно, вернём нормальное очное обучение», — цитирует ТАСС Собянина, выступавшего с ежегодным отчётом в Мосгордуме 18 декабря.

Напомним, в октябре власти Москвы решили, что ученики 6—11-х классов отправятся на удалённый режим обучения, а ученики 1—5-х классов продолжат ходить в школу в традиционном формате. Впоследствии срок действия этого решения продлевали несколько раз.

Вместе с тем глава Минпросвещения Сергей Кравцов 25 декабря допустил, что после зимних каникул школьники 6—11-х классов в Москве смогут вернуться к очной форме обучения.

Наряду с этим ситуацию с дистанционным образованием в России, введённым на фоне пандемии COVID-19, прокомментировал Владимир Путин. Он заверил, что подобная система не заменит традиционное обучение и является временной мерой.

«По поводу качества образования. Конечно, онлайн-система, такой формат, не заменит никогда прямого личного контакта между студентом (учащимся) и преподавателем. Во всяком случае, этого ещё очень долго не произойдёт», — сказал Путин.

При этом он отметил, что система, при которой и в школе, и в вузе будет использоваться онлайн-образование, продолжит развиваться.