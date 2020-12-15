В России контрольная по истории может стать условием допуска к ЕГЭ

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Российских школьников могут обязать писать контрольную работу по истории для допуска к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
В России контрольная по истории может стать условием допуска к ЕГЭ
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, это следует из концепции преподавания в школах учебного курса «История России», которая была утверждена решением коллегии Минпросвещения.

«Минпросвещения России и Рособрнадзору совместно... необходимо выработать план действий по постепенному внедрению обязательной проверки учебных достижений по истории России у всех выпускников на уровнях основного общего и среднего общего образования. В качестве пилотного проекта целесообразно введение для всех выпускников обязательной контрольной работы, имеющей статус допуска к ГИА», — говорится в документе.

Ранее Рособрнадзор запустил навигатор для помощи в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

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