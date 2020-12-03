Рособрнадзор запустил навигатор для помощи в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

Рособрнадзор создал в специальном разделе на своём сайте навигатор для помощи в подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ).

«Понимая все сложности учебного процесса в условиях пандемии, мы подготовили этот навигатор, чтобы облегчить выпускникам и их учителям поиск нужной информации для подготовки к экзаменам», — цитирует пресс-служба ведомства руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

«Навигатор ГИА» содержит актуальные материалы для учащихся и учителей для организации занятий в классе, а также дистанционной и самостоятельной подготовки к итоговой аттестации.

Ранее Рособрнадзор заявил, что не намерен сокращать число сдаваемых предметов на ЕГЭ.

Сроки проведения ЕГЭ в 2021 году должны определить до конца текущего года.

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в беседе с kp.ru оценил ситуацию с дистанционным обучением.