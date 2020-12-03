Рособрнадзор запустил навигатор для помощи в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
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- РИА Новости
«Понимая все сложности учебного процесса в условиях пандемии, мы подготовили этот навигатор, чтобы облегчить выпускникам и их учителям поиск нужной информации для подготовки к экзаменам», — цитирует пресс-служба ведомства руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.
«Навигатор ГИА» содержит актуальные материалы для учащихся и учителей для организации занятий в классе, а также дистанционной и самостоятельной подготовки к итоговой аттестации.
Ранее Рособрнадзор заявил, что не намерен сокращать число сдаваемых предметов на ЕГЭ.
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