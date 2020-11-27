Сроки проведения ЕГЭ в 2021 году определят до конца года

Решение по срокам проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году будет принято до конца текущего года. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Татьяна Алексеевна (Голикова. — RT) порекомендовала консультации с Роспотребнадзором. После этой работы, которую мы проведём, мы уже, наверное, не как в прошлом году будем всех томить и говорить, когда (пройдёт экзамен. — RT), передвигается экзамен или нет, в каком формате пройдёт», — приводит ТАСС слова Музаева.

Он уточнил, что окончательное решение, согласованное с правительством России, будет принято до Нового года.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что на данный момент «ничего в планах проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году не изменилось».