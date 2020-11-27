Сроки проведения ЕГЭ в 2021 году определят до конца года

Короткая ссылка
Решение по срокам проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году будет принято до конца текущего года. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Сроки проведения ЕГЭ в 2021 году определят до конца года
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Татьяна Алексеевна (Голикова. — RT) порекомендовала консультации с Роспотребнадзором. После этой работы, которую мы проведём, мы уже, наверное, не как в прошлом году будем всех томить и говорить, когда (пройдёт экзамен. — RT), передвигается экзамен или нет, в каком формате пройдёт», — приводит ТАСС слова Музаева.

Он уточнил, что окончательное решение, согласованное с правительством России, будет принято до Нового года.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что на данный момент «ничего в планах проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году не изменилось».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить