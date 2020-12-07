В МИД России заявили о проработке вопроса проведения ЕГЭ в Белоруссии

В настоящее время решается вопрос об организации пунктов приёма Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Белоруссии, рассказал замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Сейчас решается вопрос об увеличении числа мест для белорусских студентов в российских вузах. Прорабатывается открытие в республике пунктов приёма ЕГЭ, чтобы школьникам не приходилось для этого выезжать в Россию», — цитирует его ТАСС.

Ранее Рособрнадзор создал в специальном разделе на своём сайте навигатор для помощи в подготовке к ЕГЭ и Основному государственному экзамену (ОГЭ).

Кроме того, сообщалось, что число сдаваемых предметов в рамках ЕГЭ сокращать не планируется.

Сроки проведения ЕГЭ в 2021 году должны определить до конца текущего года.

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в беседе с kp.ru оценил ситуацию с дистанционным обучением.