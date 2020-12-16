Собянин оценил возможность возобновления очного обучения в Москве

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Московские власти намерены вернуть очное обучение во всех столичных школах при первой возможности, когда начнётся снижение заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин оценил возможность возобновления очного обучения в Москве
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Очное обучение ничего не заменит. Поэтому при первой возможности, как только мы увидим, что эпидемия пошла на спад, мы, конечно, вернём нормальное очное обучение», — цитирует ТАСС Собянина в ходе ежегодного отчёта в Мосгордуме.

По его словам, в правительстве хотят возвращения очного обучения в школах.

«Посмотрим в ближайшие недели, как будет ситуация развиваться», — добавил он.

Ранее российский президент Владимир Путин на социальном онлайн-форуме партии «Единая Россия» призвал кабмин проработать с регионами вопрос медицинского страхования учителей, работающих очно в период пандемии.

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