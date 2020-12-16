Собянин оценил возможность возобновления очного обучения в Москве

Московские власти намерены вернуть очное обучение во всех столичных школах при первой возможности, когда начнётся снижение заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Очное обучение ничего не заменит. Поэтому при первой возможности, как только мы увидим, что эпидемия пошла на спад, мы, конечно, вернём нормальное очное обучение», — цитирует ТАСС Собянина в ходе ежегодного отчёта в Мосгордуме.

По его словам, в правительстве хотят возвращения очного обучения в школах.

«Посмотрим в ближайшие недели, как будет ситуация развиваться», — добавил он.

Ранее российский президент Владимир Путин на социальном онлайн-форуме партии «Единая Россия» призвал кабмин проработать с регионами вопрос медицинского страхования учителей, работающих очно в период пандемии.