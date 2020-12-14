Путин пообещал проработать вопрос страхования учителей в пандемию

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Российский президент Владимир Путин на социальном онлайн-форуме партии «Единая Россия» призвал кабмин проработать с регионами вопрос медицинского страхования учителей, работающих очно в период пандемии.
Путин пообещал проработать вопрос страхования учителей в пандемию
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

С соответствующим предложением выступили в Алтайском региональном отделении партии.

«Вопрос актуальный, понятный. У нас, по-моему, около 40 тыс. школ... 70% школ работает, по-моему, сейчас в нормальном режиме... Конечно, когда люди находятся в коллективе, то риски получить эту коронавирусную инфекцию возрастают, но это всё-таки не «красная зона», — ответил глава государства.

В то же время Путин заявил о необходимости проработки данного вопроса с регионами.

«Надо просто, чтобы правительство проработало этот вопрос с регионами. Но уж точно совершенно, что надо делать, — это надо вакцинировать наших педагогов, причём и в школе, и в высшей школе», — подчеркнул он.

С 5 декабря в Москве началась вакцинация от коронавирусной инфекции для представителей групп риска: работников медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб в возрасте от 18 до 60 лет. 

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