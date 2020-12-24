В Минобрнауки надеются на скорое возвращение к традиционному обучению
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- РИА Новости
«Я бы не хотел загадывать сейчас, но есть ощущение, что это будет достаточно скоро. Я надеюсь, что в 2021 году мы вернёмся к привычному ритму жизни, а всё то лучшее, что мы накопили в это непростое время, возьмём с собой», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Фальков рассказал, сколько в настоящий момент студентов в российских вузах обучаются дистанционно.
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