В Минобрнауки надеются на скорое возвращение к традиционному обучению

Короткая ссылка
Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков в интервью каналу «Россия 1» выразил надежду на скорое возвращение к традиционному формату обучения в школах и вузах.
В Минобрнауки надеются на скорое возвращение к традиционному обучению
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Я бы не хотел загадывать сейчас, но есть ощущение, что это будет достаточно скоро. Я надеюсь, что в 2021 году мы вернёмся к привычному ритму жизни, а всё то лучшее, что мы накопили в это непростое время, возьмём с собой», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Фальков рассказал, сколько в настоящий момент студентов в российских вузах обучаются дистанционно.

В ноябре член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить