В Минобрнауки надеются на скорое возвращение к традиционному обучению

Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков в интервью каналу «Россия 1» выразил надежду на скорое возвращение к традиционному формату обучения в школах и вузах.

«Я бы не хотел загадывать сейчас, но есть ощущение, что это будет достаточно скоро. Я надеюсь, что в 2021 году мы вернёмся к привычному ритму жизни, а всё то лучшее, что мы накопили в это непростое время, возьмём с собой», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Фальков рассказал, сколько в настоящий момент студентов в российских вузах обучаются дистанционно.

В ноябре член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.