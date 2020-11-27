В Госдуме прокомментировали ситуацию с работой школ в пандемию

Член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.

«Если ограничения хотят продлить на год, нужна дискуссия с общественностью. Понятно, что и в Госдуме этот вопрос будут обсуждать, но всё это надо было сделать ещё до внесения в парламент», — заявил он в беседе с НСН.

Как считает Сафаралиев, нужно бороться с сутью проблемы, а не с её проявлениями. По словам депутата, в регионах не готовы к проведению дистанционки на нужном уровне.

«Одной изоляцией невозможно ничего достигнуть», — добавил он.

Ранее сообщалось, что меры против коронавируса в школах предложено продлить до 2022 года.

Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров в беседе с Nation News рассказал, как подготовить ребёнка к дистанционному обучению.