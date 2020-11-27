Меры против коронавируса в школах предложено продлить до 2022 года

Роспотребнадзор намерен продлить санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения коронавируса до 2022 года.

Как пишет РИА Новости, это следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в школах. По его словам, «массовых вспышек в школах нет».

20 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом COVID-19 среди старшеклассников снизилась в два раза, около 2,5 тыс. групп в детских садах и младших классах находятся на карантине.