Меры против коронавируса в школах предложено продлить до 2022 года
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, это следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача, главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в школах. По его словам, «массовых вспышек в школах нет».
20 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом COVID-19 среди старшеклассников снизилась в два раза, около 2,5 тыс. групп в детских садах и младших классах находятся на карантине.