Собянин: заболеваемость COVID старшеклассников уменьшилась в два раза

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что заболеваемость коронавирусом COVID-19 среди старшеклассников снизилась в два раза, около 2,5 тыс. групп в детских садах и младших классах находятся на карантине.

«Среди старших классов мы видим снижение доли заболевших в количестве выявленных коронавирусных больных почти в два раза в силу того, что мы их перевели на дистант, ситуация улучшилась», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что около 2,5 тыс. групп в детских садах и младших классах находятся на карантине.

«Это немало, но, с другой стороны, это и не критично для всей системы. Конечно, это сложно всё организовать, конечно, это проблема, но они не таковы, чтобы мы принимали сегодня решение о закрытии детских садов или младших классов», — отметил мэр.

Также Собянин заявил, что столица принимала много неприятных решений для снижения заболеваемости коронавирусом, но эти меры дают результат.

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