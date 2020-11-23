Глава Минпросвещения рассказал о ситуации с коронавирусом в школах

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в школах.

РИА Новости

«Массовых вспышек в школах нет», — цитирует ТАСС Кравцова. Согласно данным оперштаба на 23 ноября, в России в течение суток выявили 25 173 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших достигло 2 114 502. Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.