В России за сутки выявили 25 173 случая заболевания коронавирусом

Короткая ссылка
RT
В России в течение суток выявили 25 173 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших достигло 2 114 502.
В России за сутки выявили 25 173 случая заболевания коронавирусом
  • Reuters
  • © Anton Vaganov

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 25 173 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 5917 (23,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в заявлении.

Накануне в России был выявлен 24 581 случай коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мутаций коронавирусной инфекции, которые могли бы сделать его опаснее, «злее», не фиксируется.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить