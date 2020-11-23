В России за сутки выявили 25 173 случая заболевания коронавирусом

В России в течение суток выявили 25 173 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших достигло 2 114 502.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 25 173 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 5917 (23,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в заявлении.

Накануне в России был выявлен 24 581 случай коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мутаций коронавирусной инфекции, которые могли бы сделать его опаснее, «злее», не фиксируется.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.