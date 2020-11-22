В России за сутки выявили 24 581 случай заболевания коронавирусом

В России в течение суток был выявлен 24 581 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев достигло 2 089 329. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 24 581 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5764 (23,4%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне в России было выявлено 24 822 случая коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире было выявлено за сутки более 640 тыс. случаев коронавируса.

По данным ВОЗ, за прошедший месяц в мире было зафиксировано больше случаев COVID-19, чем за первые полгода пандемии.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.