В России за сутки выявили 24 581 случай заболевания коронавирусом

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RT
В России в течение суток был выявлен 24 581 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев достигло 2 089 329. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
В России за сутки выявили 24 581 случай заболевания коронавирусом
  • © Maxim Shemetov/Reuters

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 24 581 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5764 (23,4%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне в России было выявлено 24 822 случая коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире было выявлено за сутки более 640 тыс. случаев коронавируса.

По данным ВОЗ, за прошедший месяц в мире было зафиксировано больше случаев COVID-19, чем за первые полгода пандемии.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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