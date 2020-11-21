В России за сутки выявили 24 822 случая коронавируса

В России за сутки выявили 24 822 новых случая коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 2 064 748 пациентов с COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне в России в течение суток зафиксировали 24 318 новых случаев коронавирусной инфекции.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости объединить усилия по производству вакцины от коронавируса.

Также гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что у переболевших коронавирусной инфекцией не формируется пожизненный иммунитет к COVID-19, им также потребуется вакцинация.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.