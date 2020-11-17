В «Векторе» сообщили о необходимости вакцинации переболевшим COVID-19

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У переболевших коронавирусной инфекцией не формируется пожизненный иммунитет к COVID-19, им также потребуется вакцинация. Об этом заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
В «Векторе» сообщили о необходимости вакцинации переболевшим COVID-19
  • © Владимир Песня / РИА Новости

«Те данные, которые мы получаем в настоящее время в мире, их анализ показывает, что иммунитет, который формируется после заболевания COVID-19, в большинстве случаев не будет пожизненным, что потребует, безусловно, ревакцинации с использованием разработанных вакцин», — приводит ТАСС его слова на виртуальном симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке».

Максютов отметил, что вакцина «Вектора» подходит для ревакцинации.

«Реактогенная основа вакцины и отсутствие в её составе фоновых вирусных белков предполагает её широкое применение и при ревакцинациях как ранее переболевших, так и привитых любыми вакцинами», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские вакцины от коронавирусной инфекции эффективны.

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