Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от коронавируса

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Все российские вакцины от коронавирусной инфекции эффективны, заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Путин заявил об эффективности всех российских вакцин от коронавируса
  • Reuters

Он отметил, что в стране есть два зарегистрированных препарата, скоро будет третий.

«Исследования уже показали и подтвердили, что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьёзных последствий после их применения. И во-вторых, они все эффективны», — сказал глава государства.

По его словам, люди, которые вакцинировались и сталкиваются с носителями вируса, не заболевают либо есть симптомы в самом лёгком виде.

Ранее сообщалось, что новосибирский центр «Вектор» планирует направить часть вакцины от COVID-19 в гражданский оборот до завершения пострегистрационных испытаний.

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