Часть вакцины «Вектора» пустят в гражданский оборот до окончания испытаний

Новосибирский центр «Вектор» планирует направить часть вакцины от коронавируса в гражданский оборот до завершения пострегистрационных испытаний.

«Планируется часть вакцины параллельно с пострегистрационными исследованиями направить для применения в гражданском обороте», — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обе российские вакцины от коронавируса — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — безопасны.

Как сообщалось, Российский фонд прямых инвестиций направил во Всемирную организацию здравоохранения заявки на ускоренную процедуру регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V».