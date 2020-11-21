В Роспотребнадзоре рассказали о пике заразности COVID-19

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная в беседе с «Российской газетой» заявила, что ключевым фактором заразности человека с коронавирусной инфекцией COVID-19 является высокий уровень выделения вируса из верхних дыхательных путей, который отмечается даже у пациентов с лёгкой формой заболевания в первые дни болезни.
В Роспотребнадзоре рассказали о пике заразности COVID-19
  • Reuters

По её словам, заболевшие могут активно распространять вирус в течение первой недели после инфицирования.

«Выделение вируса из верхних дыхательных путей очень высокое в течение первой недели болезни с пиком... на четвёртый день заболевания», — рассказала Пшеничная.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мутаций коронавирусной инфекции, которые могли бы сделать его опаснее, «злее», не фиксируется.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

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