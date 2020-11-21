В Роспотребнадзоре рассказали о пике заразности COVID-19
- Reuters
По её словам, заболевшие могут активно распространять вирус в течение первой недели после инфицирования.
«Выделение вируса из верхних дыхательных путей очень высокое в течение первой недели болезни с пиком... на четвёртый день заболевания», — рассказала Пшеничная.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мутаций коронавирусной инфекции, которые могли бы сделать его опаснее, «злее», не фиксируется.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.