В Роспотребнадзоре рассказали о пике заразности COVID-19

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная в беседе с «Российской газетой» заявила, что ключевым фактором заразности человека с коронавирусной инфекцией COVID-19 является высокий уровень выделения вируса из верхних дыхательных путей, который отмечается даже у пациентов с лёгкой формой заболевания в первые дни болезни.

По её словам, заболевшие могут активно распространять вирус в течение первой недели после инфицирования.

«Выделение вируса из верхних дыхательных путей очень высокое в течение первой недели болезни с пиком... на четвёртый день заболевания», — рассказала Пшеничная.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мутаций коронавирусной инфекции, которые могли бы сделать его опаснее, «злее», не фиксируется.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.