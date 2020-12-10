RT XV: 15 лет круглосуточной работы

В четверг, 10 декабря, телеканал RT отмечает 15-летие. За прошедшие годы телесеть расширилась до восьми новостных и документальных каналов, онлайн-порталов на шести языках и мультимедийного видеоагентства Ruptly. За 15 лет работы RT получил сотни наград престижных международных премий в области медиа и телевидения за освещение событий во всех уголках Земли, а также успел «вмешаться» в американские выборы.

15 лет назад, 10 декабря 2005 года, было запущено круглосуточное вещание телеканала Russia Today на английском языке. Сейчас RT — это восемь новостных и документальных каналов. За эти годы были созданы информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство Ruptly.

RT доступен 700 млн зрителей более чем в 100 странах мира. Согласно данным международной исследовательской компании Ipsos, в 47 странах, где проводилось исследование, каждую неделю телеканал смотрят 100 млн человек. Из Москвы вещают новостные каналы RT на английском, арабском, испанском языках, а также документальный канал RTД (англо- и русскоязычный). Телеканалы RT America и RT UK выходят в эфир из собственных студий в Вашингтоне и Лондоне, RT France ведёт вещание из Парижа.

В 2007 году RT (тогда ещё Russia Today) стал первым российским телеканалом, разместившим свои материалы на YouTube. Сейчас на этом видеохостинге RT опережает по количеству просмотров BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News. В январе 2020 года RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube.

RT — единственный российский телеканал, девять раз номинированный на престижную премию Emmy. В 2020 году RT вышел в финал International Emmy в категории «Новости» за серию репортажей, посвящённых катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года.

В январе 2017 года RT International включили во внутреннюю информационную сеть ООН. Спустя год, в июне 2018 года, в число официальных вещателей в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке также вошли телеканалы RT на испанском и арабском языках.

За 15 лет в эфире RT вышли десятки интервью с первыми лицами государств, среди которых — лидеры России, Сербии, Словении, Сирии, Боливии, Венесуэлы, Аргентины и Эквадора. В числе постоянных гостей RT — сербский режиссёр Эмир Кустурица, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс, американский режиссёр Оливер Стоун и многие другие.

Журналисты RT освещают события из самых горячих точек Земли, будь то вооружённые конфликты или акции протеста. Съёмочные группы телеканала неоднократно попадали под обстрелы.

RT на русском

Информационный портал RT на русском, а также круглосуточный документальный русскоязычный телеканал RTД были запущены в 2012 году. Как свидетельствуют данные новостного агрегатора Mediametrics, RT на русском на протяжении почти трёх лет — с мая 2017 года по март 2020 года — каждый месяц занимал первое место среди русскоязычных СМИ по количеству переходов в соцсетях. Также русскоязычная редакция стала обладателем «Премии Рунета» в номинации «СМИ и массовые коммуникации» в 2019 году.

© RT

В 2018 году RT на русском совместно с МВД России запустил проект #НеОдинНаОдин. Почти ежедневно на сайте появляются публикации о столкнувшихся с несправедливостью людях, RT привлекает внимание к их проблемам. Нередко эти истории завершаются благополучно: люди получают гражданство, добиваются назначения инвалидности и возвращают детей, которых забрали органы опеки.

В рамках ещё одного проекта — «Дальше действовать будем мы» — RT помогает нуждающимся получить финансовую поддержку, а тем, кто готов её оказать, — сделать это напрямую, без посредников.

В 2020-м RT совместно с журналистом Антоном Красовским снял второй сезон документального сериала «Эпидемия» — о распространении коронавируса COVID-19 в России. Съёмочная группа RT побывала в крупных московских больницах, в том числе в «красных зонах» и отделениях интенсивной терапии. Съёмки также велись в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане.

В октябре Антон Красовский присоединился к команде телеканала RT. Журналист и общественный деятель будет руководить производством новых YouTube-шоу на русском языке и выступит их генеральным продюсером.

Проекты RT

За годы работы RT создал немало интересных проектов, многие из которых вызывали серьёзный резонанс.

В 2012 году телеканал запустил шоу под названием The World Tomorrow, ведущим которого стал главный редактор сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.

В 2019 году съёмочная группа видеоагентства RT Ruptly единственная в мире запечатлела момент ареста основателя WikiLeaks после того, как Эквадор лишил его убежища в своём посольстве в Лондоне. Эти эксклюзивные кадры показали почти все мировые СМИ.

С 2013 года на RT начали выходить авторские передачи Ларри Кинга — Larry King Now и PoliticKing. В 2016-м одним из гостей легендарного журналиста стал на тот момент ещё кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. В эксклюзивном интервью он ответил на вопросы Ларри Кинга о своём отношении к конкуренту от демократов Хиллари Клинтон, планах по уничтожению «Исламского государства» и войне в Ираке.

Участие Дональда Трампа в программе российского государственного телеканала вызвало шквал негодования в США со стороны как СМИ, так и официальных лиц. Республиканца раскритиковали мейнстримные медиа Америки (CNN, The Washington Post, журнал Time и другие), а также бывший посол США в Москве Майкл Макфол и члены Демократической партии, включая Хиллари Клинтон и Барака Обаму, занимавшего на тот момент пост президента.

После победы Трампа на выборах 2016 года Россию, в том числе и телеканал RT, обвиняли в попытках вмешательства в электоральный процесс. В январе 2017 года американская разведка даже выпустила посвящённый это теме доклад, почти половина которого относилась к RT. В качестве одного из «доказательств» спецслужбы использовали карикатуру из телешоу 2011 года, на которой главред канала Маргарита Симоньян перешагивает через Белый дом.

Свою лепту внёс и Twitter, опубликовав в сентябре 2017 года доклад, раскрывавший конфиденциальные данные о рекламных кампаниях RT в ходе американских выборов 2016 года. В документе говорилось, что телеканал потратил $274 100 на рекламу в США и опубликовал 1823 твита, которые напрямую или же потенциально были нацелены на американский рынок.

При этом в соцсети «забыли» рассказать, что основная часть этой суммы пошла на общий промоушен аккаунтов RT в целях привлечения новой аудитории. К тому же Twitter сам предлагал разместить значительно больший объём рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании, но телеканал отказался. Позднее Twitter запретил рекламу со всех аккаунтов RT.

Доступ к материалам российских СМИ, включая RT, также начали ограничивать Facebook и YouTube. Поэтому 4 декабря RT на русском запустил собственный канал на видеохостинге Rutube.

Давление на телеканал оказывают не только западные интернет-платформы. В ноябре 2017 года RT America был вынужден зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США из-за требования Министерства юстиции Соединённых Штатов. Несмотря на заверения американских властей, что внесение в соответствующий реестр не отразится на деятельности телеканала, Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США лишила RT аккредитации.

В 2018 году RT учредил международную премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о погибшем в Сирии журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. Награды присуждаются за освещение военных конфликтов.

В том же году в России прошёл чемпионат мира по футболу. Для освещения мундиаля к команде RT присоединились легендарный тренер Жозе Моуринью, а также знаменитые футболисты Петер Шмейхель и Карлос Вальдеррама. Проморолик RT к ЧМ-2018 по футболу в России, снятый с участием футбольного тренера Жозе Моуринью, а также российских балерин и спортсменов, занял первое место среди лучших видео 2018 года по версии The Daily Brief — медиапортала PromaxBDA.

Кроме того, RT запустил несколько исторических проектов.

В конце 2016 года стартовал образовательный международный проект #1917LIVE об Октябрьской революции, в рамках которого в Twitter десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II, Ленина и Керенского до простых рабочих и солдат.

В 2018 году RT в сотрудничестве с Государственным архивом России запустил на четырёх медиаплатформах (YouTube, Facebook, Twitter и Instagram) масштабный мультимедийный проект #Romanovs100, рассказывавший историю семьи Романовых при помощи 4 тыс. оригинальных фотографий из их личного архива.

RT одним из первых среди мировых СМИ начал снимать панорамные видео. В ноябре 2016 года телеканал в рамках совместного с «Роскосмосом» и РКК «Энергия» проекта «Космос 360» первым в мире «отправил» зрителей в космос, показав кадры Земли, снятые на МКС. В октябре 2017 года RT представил SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео из открытого космоса. Видеоролики канала в иммерсивном формате вошли в постоянную экспозицию выставки Управления ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA) в Вене. Панорамные видео телеканала доступны на специальной странице в Facebook, на YouTube, а также в мобильном приложении RT360 (Google Play, App Store и Oculus Store).

В 2020 году RT представил ряд проектов, приуроченных к 75-летию победы в Великой Отечественной войне — #СтраницыПобеды, #ПочтаПобеды, подкаст #ЗвукПобеды, VR-фильм «Уроки Аушвица», документальный фильм «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага». Также был воссоздан момент исторического снимка водружения Знамени Победы над Рейхстагом.

Кроме того, в Twitter велась реконструкция событий 1945 года в режиме реального времени, в Instagram был организован проект «Бесконечное письмо». Серию материалов к 75-летию Победы подготовило и видеоагентство Ruptly.