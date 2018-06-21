RT на арабском и испанском присоединились к внутренней информационной сети ООН

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Телеканалы RT на испанском и арабском языках вошли в число официальных вещателей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Англоязычная версия телеканала присоединилась к этой информационной сети в январе 2017 года.
RT на арабском и испанском присоединились к внутренней информационной сети ООН
  • © Denis Balibouse / Reuters

Испано- и арабоязычная версии RT официально вошли в пакет новостных телеканалов, вещающих во внутренней информационной сети штаб-квартиры ООН. Эти телеканалы, как и присоединившийся к сети в прошлом году RT International, будут вещать в ООН не менее пяти лет. 

«За десять лет RT на арабском стал одним из самых уважаемых голосов в арабском мире. Такое признание — большая честь для нас; мы рады, что наш голос будет услышан и на уровне ООН», — сказала руководитель RT на арабском Майя Манна. 

«Многообразие точек зрения, которое предлагает RT на испанском, очень важно для Латинской Америки — это факт, признанный многими главами государств в регионе. Я рада, что теперь в штаб-квартире ООН смогут увидеть, почему наш канал стал неотъемлемой частью испаноязычного медийного пространства», — отметила руководитель RT на испанском Виктория Воронцова. 

В январе 2017 года генеральный директор RT Алексей Николов и заместитель Генерального секретаря ООН Кристина Галлах приняли участие в торжественной церемонии подписания договора о вещании RT International в стенах штаб-квартиры всемирной организации в Нью-Йорке. Каналы, входящие во внутреннюю информационную сеть ООН, смотрят сотрудники организации, делегаты и приглашённые официальные лица. 

«Внутренняя телевизионная сеть Организации Объединённых Наций включает в себя широкий спектр новостных телеканалов со всего мира, вещающих на самых разных языках. Мы приветствуем многообразие голосов и точек зрения, и мы рады возможности расширить наше сообщество — благодаря этому ещё больше людей во всём мире смогут узнавать о работе, которую проделывает ООН, и лучше её понимать», — заявила заместитель Генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Элисон Смейл. 

В 2016 году RT стал обладателем серебряной награды Ассоциации корреспондентов ООН за освещение 70-й сессии Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в сентябре 2015 года.

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