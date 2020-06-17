Проект RT #ПочтаПобеды: 24 июня ветеранов ВОВ поздравят интерактивной открыткой в центре столицы

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RT
Телеканал RT и Цифровое деловое пространство (ЦДП) запускают интерактивный проект, благодаря которому каждый желающий сможет поздравить ветеранов с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Поздравления будут показаны 24 июня на медиафасаде ЦДП в Москве. Акция проходит в рамках международного проекта RT #ПочтаПобеды.
Проект RT #ПочтаПобеды: 24 июня ветеранов ВОВ поздравят интерактивной открыткой в центре столицы

    С 17 по 21 июня на фасаде Цифрового делового пространства (ул. Покровка, 47) появится анонсирующий ролик проекта RT #ПочтаПобеды. C помощью QR-кода любой желающий сможет перейти на сайт и оставить поздравление ветеранам Великой Отечественной войны. 24 июня — в день проведения парада Победы — пожелания и слова благодарности будут показаны на медиаэкране ЦДП.

    В проекте #ПочтаПобеды RT рассказал истории ветеранов Второй мировой войны, предложив зрителям писать им письма. Редакция телеканала получила несколько сотен посланий из России, Белоруссии, Германии, США, Китая и других стран. Также RT реализовал цифровой спецпроект #СтраницыПобеды, который рассказывает о войне на пяти соцмедиаплатформах. В Twitter команда проекта вела реконструкцию событий 1945 года — десятки исторических персонажей публиковали сообщения о последних месяцах войны. В Instagram RT создал «Бесконечное письмо» — молодые художники из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали сотни иллюстраций к строкам из фронтовых писем.

    RT воссоздал момент исторического снимка, на котором советские солдаты водружают Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году. Для реконструкции были использованы все доступные фото, сделанные военным корреспондентом Евгением Халдеем на крыше немецкого парламента, а также более 40 других снимков здания. 

    RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство Ruptly. Каждую неделю RT смотрят 100 млн человек в 47 странах мира (Ipsos). RT — первый в мире новостной телеканал, который набрал 10 млрд просмотров на всех аккаунтах на YouTube. RT — единственный российский телеканал, семикратно номинированный на престижную премию Emmy.

    Цифровое деловое пространство (ЦДП) — современная многофункциональная площадка для технологического бизнеса в центре Москвы. На площадке ЦДП проводятся знаковые мероприятия, собирающие известных российских и международных предпринимателей, экспертов и трендсеттеров в сфере инноваций и технологического развития для обсуждения актуальных московских и международных практик, методик развития инновационного бизнеса, вопросов формирования умной городской среды, подготовки кадров и внедрения высоких технологий.

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