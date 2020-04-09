Телеканал RT воссоздал момент исторического снимка водружения Знамени Победы над Рейхстагом в 1945 году.

Советский военный корреспондент Евгений Халдей 2 мая 1945 года сделал серию фотографий на крыше полуразрушенного нацистского парламента, впоследствии получившую название «Знамя Победы над Рейхстагом».

Для реконструкции этого события были использованы все доступные фото, сделанные Халдеем на крыше взятого Красной армией здания, а также более 40 других снимков Рейхстага и окружающих домов, панорам и малых архитектурных форм.