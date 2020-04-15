В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло три письма из Германии

В рамках проекта RT #ПочтаПобеды пришло три письма из Германии. Одно из них адресовано защитнику Сталинграда полковнику Борису Шапошникову, два других — ветерану Спартаку Сычёву, который участвовал в кровопролитных боях подо Ржевом, освобождал Киев, штурмовал Берлин и расписался на Рейхстаге.

«Немецкий народ многим обязан Советскому Союзу, несмотря на позорную войну против Вашего народа. Мне очень грустно оттого, что русский и советский народы потеряли так много людей в войне с нацистской Германией. Я также очень разочарован тем, что современная Германия выказывает России так мало уважения и благодарности. Но многие люди, прежде всего в Восточной Германии, не забыли, что для нас сделал Советский Союз, и по-прежнему хранят любовь к Вашей стране и Вашему народу в своих сердцах», — написал в письме Борису Шапошникову житель Берлина Михаэль Хаугк.

Он также выразил надежду, что молодёжь в России и Германии сможет и сейчас, и в будущем находить точки соприкосновения и силы для сохранения мира.

В конце письма Хаугк пожелал Шапошникову здоровья и всего наилучшего.

Фридрих Хоппе в письме ветерану Спартаку Сычёву заявил, что, как немецкий гражданин, может лишь попросить прощения у тех стран, на которые напала Германия.

«Мне 71 год, и я до сих пор очень хорошо помню последствия войны. Я помню разбомбленные дома, травмированного отца и тётю, чей муж пропал без вести. К сожалению, страдания народов, на которые напала Германия, были вытеснены. О том, что мы сделали по отношению к Советскому Союзу, я узнал намного позже. Поскольку я не хочу жить при нацистской диктатуре, за освобождение от неё я благодарю Вас, Ваших товарищей и народы бывшего Советского Союза», — написал Хоппе.

Спартаку Сычёву также прислал письмо Лотар Хюбнер из Берлина.

«Мне с семьёй очень отрадно, что Ваши дела идут хорошо, несмотря на пережитые Вами нечеловеческие страдания. Мы желаем Вам здоровья, долголетия и радости в кругу Вашей семьи. Пусть больше никогда не случится такой войны», — говорится в письме.

Хюбнер отметил, что скоро наступит 75-я годовщина Дня Победы.

«Своему восьмилетнему внуку я постоянно рассказываю, как страшна может быть война и какие ужасные горести Вторая мировая принесла России (Советскому Союзу), Германии и другим странам. К счастью, мне не пришлось жить во время войны. О тех событиях я знаю лишь по фильмам. Пусть так и будет впредь», — написал он.

Хюбнер добавил, что его семья возложит цветы на кладбище убитых советских воинов в районе Вюнсдорф в Цоссене и почтит память павших.

«Пусть это будет жестом того, что мы больше никогда не хотим воевать с Россией», — сказал он.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, их истории войн и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма передадут ветеранам.