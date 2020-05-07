RT покажет 75-летие Великой Победы по всему миру в эфире и онлайн

В день 75-летия победы в Великой Отечественной войне телеканал RT представит полную версию документального фильма «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага» и проведёт спецэфир на всех языковых версиях канала. К юбилею Победы RT запустил масштабный соцмедиапроект #СтраницыПобеды и воссоздал момент исторического снимка, на котором советские солдаты водружают Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году.

Главный герой документального YouTube-сериала «#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага», краевед Леонид Игнатенко, повторил путь советской армии в 1945 году. Фильм создан в рамках цифрового спецпроекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает о Великой Отечественной войне на пяти соцмедиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

В Twitter команда проекта ведёт реконструкцию событий 1945 года — десятки исторических персонажей «в режиме реального времени» публикуют сообщения о последних месяцах войны. В Instagram RT создаёт «Бесконечное письмо» — молодые художники из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали сотни иллюстраций к пронзительным строкам из фронтовых писем. Авторы проекта предлагают присоединиться к акции и опубликовать свою иллюстрацию. В соцсети «ВКонтакте» креативный продюсер RT Анна Фёдорова обсуждает наследие Великой Отечественной войны с гостями. Авторский подкаст #ЗвукПобеды вошёл в число рекомендаций «Новое и интересное» на главной странице Apple Podcasts в России.

RT также воссоздал момент исторического снимка «Знамя Победы над Рейхстагом». Для реконструкции были использованы все доступные фото, сделанные советским военным корреспондентом Евгением Халдеем на крыше немецкого парламента, а также более 40 других снимков здания и окружающих домов.

О 75-летии победы в Великой Отечественной войне RT рассказывает на шести языках — русском, английском, испанском, немецком, французском и арабском — в эфире и онлайн. 9 мая зрители увидят репортажи с Красной площади, а также программы и документальные фильмы о войне. RT на испанском осветит истории участников войны из стран Латинской Америки и Испании. RT на арабском представит серию роликов о крупных сражениях, главных военачальниках и городах-героях. RT France покажет интервью с французскими ветеранами и историками, авторами книг о Второй мировой войне.

RT Deutsch расскажет историю ветерана Владимира Вареника, который дошёл до Берлина в 1945 году, но не смог оставить надпись на стенах Рейхстага. В условиях пандемии коронавируса RT организовал онлайн-встречу ветерана с немецким парламентарием, который предложил ему передать эту надпись спустя 75 лет. Через несколько дней после интервью Владимир Петрович умер. Его послание теперь хранится на видном месте в кабинете немецкого депутата в здании бундестага: «Планета Земля — наш общий дом. А мы — соседи в этом доме, ближние и дальние. И нам пора жить в нём по-соседски».

Серию материалов к 75-летию Победы подготовило видеоагентство Ruptly.

Ранее RT запустил международный проект #ПочтаПобеды, в котором рассказал истории ветеранов Второй мировой войны и предложил зрителям из разных стран писать им письма. В рамках акции было получено несколько сотен посланий из России, Белоруссии, Германии, США, Китая и других стран.

RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство Ruptly. Каждую неделю RT смотрят 100 млн человек в 47 странах мира (Ipsos). RT — международный информационный телеканал #1 на видеохостинге YouTube с более чем 10 млрд просмотров на всех аккаунтах. RT — единственный российский телеканал, семикратно номинированный на престижную премию Emmy.