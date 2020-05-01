#ПоследнееПисьмоПобеды: создайте свою иллюстрацию для Instagram-проекта «Бесконечное письмо» ко Дню Победы

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«Мне хочется кричать во всё горло: «Я ЖИВОЙ!!!» Вы понимаете, насколько это слово веское? Ведь об этом слове мечтал всякий человек всю войну!» — эти строки 25-летний Алексей Зеленский отправил домой родителям 9 мая 1945 года. #СтраницыПобеды, с января опубликовавшие отрывки из сотен писем времён Великой Отечественной войны, приглашают нарисовать свою иллюстрацию к этому эмоциональному письму. Работы будут опубликованы в День Победы.
#ПоследнееПисьмоПобеды: создайте свою иллюстрацию для Instagram-проекта «Бесконечное письмо» ко Дню Победы

    С начала этого года #СтраницыПобеды рассказывали другую, частную историю Великой Отечественной войны — войны, которую увидели обычные советские солдаты и командиры, врачи и медсёстры, их родные и близкие, оставшиеся дома работать и переносить тяготы военного времени. Десятки молодых художников из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали сотни иллюстраций к пронзительным строкам, отправленным с фронта и на фронт. Так в нашем аккаунте в Instagram собралось своеобразное «Бесконечное письмо», соединяющее прошлое и настоящее.

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    Дорогие друзья! Наш проект близится к кульминации, и мы приглашаем вас всех стать частью нашего «Бесконечного Письма». С января мы опубликовали сотни писем в Stories, а наши молодые художники из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали к ним эмоциональные иллюстрации.⁠⠀ ⁠⠀ 9 мая мы хотим опубликовать ВАШИ работы!⁠⠀ ⁠⠀ Для этого мы предлагаем прочитать строки из чудесного письма Алексея Зеленского, которое он отправил 9 мая 1945 года родителям из Австрии. Эти строки как нельзя лучше рассказывают о переживаниях того исключительного дня.⁠⠀ ⁠⠀ Выберите одну или несколько цитат и создайте свою иллюстрацию — в любом жанре: графика, коллаж, рисунок, анимация или что-то другое — главное передать свои эмоции.⁠⠀ ⁠⠀ Важно! Мы примем ВЕРТИКАЛЬНЫЕ работы, которые можно будет посмотреть с экрана смартфона, не поворачивая его на бок. Для профессионалов: это работы с соотношением сторон 9:16.⁠⠀ ⁠⠀ Пришлите свою иллюстрацию вместе с выбранной цитатой до 9 мая нам на почту pobedapage@gmail.com и опубликуйте её с хэштегом #ПоследнееПисьмоПобеды в своих соцмедиа. ⁠⠀ ⁠⠀ Иллюстрации будут опубликованы в разделе Stories нашего аккаунта Instagram в День Победы.⁠⠀

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    Проект близится к кульминации, и мы приглашаем к участию всех желающих. Чтобы стать частью «Бесконечного письма», прочитайте строки из послания Алексея Зеленского, выберите одну или несколько цитат и создайте свою иллюстрацию в любом жанре: графика, коллаж, рисунок, анимация или что-то другое. Главное — передать свои эмоции.

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    Мы примем вертикальные работы, которые можно будет посмотреть с экрана смартфона, не поворачивая его на бок. Для профессионалов: это работы с соотношением сторон 9:16.

    Пришлите свою работу вместе с выбранной цитатой до 9 мая на почту pobedapage@gmail.com и опубликуйте её с хештегом #ПоследнееПисьмоПобеды в своих соцмедиа. Иллюстрация будет опубликована в разделе сториз нашего аккаунта в Instagram в День Победы.

    Проект RT #СтраницыПобеды рассказывает о Великой Отечественной войне посредством новых медиа и цифрового искусства. Присоединяйтесь к нам в Instagram, на YouTube, в Facebook, во «ВКонтакте» и следите за почасовой хроникой последних дней войны в Twitter.

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