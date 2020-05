ПоследнееПисьмоПобеды: создайте свою иллюстрацию для Instagram-проекта «Бесконечное письмо» ко Дню Победы

View this post on Instagram

Дорогие друзья! Наш проект близится к кульминации, и мы приглашаем вас всех стать частью нашего «Бесконечного Письма». С января мы опубликовали сотни писем в Stories, а наши молодые художники из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали к ним эмоциональные иллюстрации.⁠⠀ ⁠⠀ 9 мая мы хотим опубликовать ВАШИ работы!⁠⠀ ⁠⠀ Для этого мы предлагаем прочитать строки из чудесного письма Алексея Зеленского, которое он отправил 9 мая 1945 года родителям из Австрии. Эти строки как нельзя лучше рассказывают о переживаниях того исключительного дня.⁠⠀ ⁠⠀ Выберите одну или несколько цитат и создайте свою иллюстрацию — в любом жанре: графика, коллаж, рисунок, анимация или что-то другое — главное передать свои эмоции.⁠⠀ ⁠⠀ Важно! Мы примем ВЕРТИКАЛЬНЫЕ работы, которые можно будет посмотреть с экрана смартфона, не поворачивая его на бок. Для профессионалов: это работы с соотношением сторон 9:16.⁠⠀ ⁠⠀ Пришлите свою иллюстрацию вместе с выбранной цитатой до 9 мая нам на почту pobedapage@gmail.com и опубликуйте её с хэштегом #ПоследнееПисьмоПобеды в своих соцмедиа. ⁠⠀ ⁠⠀ Иллюстрации будут опубликованы в разделе Stories нашего аккаунта Instagram в День Победы.⁠⠀