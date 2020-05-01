ПоследнееПисьмоПобеды: создайте свою иллюстрацию для Instagram-проекта «Бесконечное письмо» ко Дню Победы

«Мне хочется кричать во всё горло: «Я ЖИВОЙ!!!» Вы понимаете, насколько это слово веское? Ведь об этом слове мечтал всякий человек всю войну!» — эти строки 25-летний Алексей Зеленский отправил домой родителям 9 мая 1945 года. #СтраницыПобеды, с января опубликовавшие отрывки из сотен писем времён Великой Отечественной войны, приглашают нарисовать свою иллюстрацию к этому эмоциональному письму. Работы будут опубликованы в День Победы.

С начала этого года #СтраницыПобеды рассказывали другую, частную историю Великой Отечественной войны — войны, которую увидели обычные советские солдаты и командиры, врачи и медсёстры, их родные и близкие, оставшиеся дома работать и переносить тяготы военного времени. Десятки молодых художников из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали сотни иллюстраций к пронзительным строкам, отправленным с фронта и на фронт. Так в нашем аккаунте в Instagram собралось своеобразное «Бесконечное письмо», соединяющее прошлое и настоящее.

Проект близится к кульминации, и мы приглашаем к участию всех желающих. Чтобы стать частью «Бесконечного письма», прочитайте строки из послания Алексея Зеленского, выберите одну или несколько цитат и создайте свою иллюстрацию в любом жанре: графика, коллаж, рисунок, анимация или что-то другое. Главное — передать свои эмоции.

Также по теме #СтраницыПобеды: молодые дизайнеры РАНХиГС создают «Бесконечное письмо» в сториз Instagram «Сегодня живём, а завтра или через час, минуту тебя нет», «Мама! Не сделай ошибку, не иди в армию, будь дома», «Город разрушен... Жаль...

Мы примем вертикальные работы, которые можно будет посмотреть с экрана смартфона, не поворачивая его на бок. Для профессионалов: это работы с соотношением сторон 9:16.

Пришлите свою работу вместе с выбранной цитатой до 9 мая на почту pobedapage@gmail.com и опубликуйте её с хештегом #ПоследнееПисьмоПобеды в своих соцмедиа. Иллюстрация будет опубликована в разделе сториз нашего аккаунта в Instagram в День Победы.

Проект RT #СтраницыПобеды рассказывает о Великой Отечественной войне посредством новых медиа и цифрового искусства. Присоединяйтесь к нам в Instagram, на YouTube, в Facebook, во «ВКонтакте» и следите за почасовой хроникой последних дней войны в Twitter.