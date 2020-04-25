#СтраницыПобеды: как советские войска штурмовали Берлин и добились капитуляции Германии
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25 апреля 2020
#1Укр45 Переправившись через Тельтов-канал, 3-я гв. танковая армия развивает успешное наступление, выйдя к кварталам с плотной старой застройкой. Сегодня части армии попали под удар авиации соседнего #1Бел45: погибло и ранено до 100 человек, потеряно 16 автомашин и 6 орудий. pic.twitter.com/HYYsNxtwbu— СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 25, 2020
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#Жуков45 Берлинская группировка гитлеровских войск в количестве примерно 400 000 человек окружена и расчленена на примерно равные по численности части, берлинскую и франкфуртско-губенскую. Наши усилия на Зееловских высотах не пропали зря: часть сил группировки мы уничтожили там. pic.twitter.com/ZDnk1bL5Co— СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 25, 2020
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#1Укр45 6-й гвардейский мехкорпус 4-й гвардейской танковой армии форсировал реку Хафель и соединился с частями 328-й дивизии 47-й армии #1Бел45. Кольцо окружения вокруг Берлина замкнуто окончательно. pic.twitter.com/GgoyBgyY6d— СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 25, 2020
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#1Бел45 Продвижение 5-й ударной армии, штурмующей Берлин с юго-востока, составило 450—2800 метров. Частям 8-й гв. армии и 11 гв. танкового корпуса удалось захватить нетронутыми переправы через Ландвер-канал и Тельтов-канал, переправить часть сил и завязать бои на западном берегу. pic.twitter.com/YlxFIFYlLT— СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 25, 2020
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#1Бел45 Продолжаются бои на канале Берлин-Шпандауэр-Шиффартс. Отбив все контратаки противника, части, занявшие плацдармы, расширили их настолько, что стала возможна безопасная переправа тяжёлой техники. Мосты, способные выдержать танки и САУ, находятся в процессе постройки.— СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 25, 2020
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#Новиков45 Прошедшей ночью 111 дальних бомбардировщиков 18-й воздушной армии (советские Ил-4 и поставленные по ленд-лизу американские B-25) нанесли удар по опорным пунктам Берлина. pic.twitter.com/hDVQZcpYQy— СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 25, 2020
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#Конев45 БРАНДЕНБУРГ ВЗЯТ pic.twitter.com/mnRH3EOEZM— СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 25, 2020
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Наступление на Берлин началось 16 апреля 1945 г. Взять город и даже подступиться к нему с ходу не удалось, хотя на начало операции передовые войска от центра Берлина отделяло всего 60 км.
В штурме города участвовали силы 1-го Белорусского фронта маршала Георгия Жукова и 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева. Советские войска в общей сложности насчитывали 464 тыс. человек и 1500 танков.
Впервые Берлин был обстрелян из дальнобойных орудий 20 апреля — в день рождения Адольфа Гитлера. Сам Гитлер заявил своему окружению, что намерен умереть в Берлине: «Решение уже принято: я остаюсь в Берлине и буду защищать город до последнего... Я разделю судьбу моих солдат и приму смерть в бою...»
Уже на следующий день, 21 апреля, первые части советских войск вошли на окраины столицы Германии и установили там первое красное знамя, а к 25 апреля вокруг города замкнулось кольцо советских войск.
Берлин, в котором перед началом войны проживало более 4 млн человек, защищал 200-тысячный гарнизон: в него вошли силы вермахта и СС, отборные части полиции и батальоны фольксштурма — народного ополчения, в которое было призвано мужское население в возрасте от 15 до 65 лет.
Берлин разделили на девять секторов обороны: восемь периферийных и центральный. Были построены сотни дотов, дома были превращены в огневые точки, на улицах возвели баррикады, завалы и противотанковые заграждения. Штаб обороны был готов вести бои против советских войск и на улицах, и в домах, и даже под землёй: в метро и в подземной канализационной сети.