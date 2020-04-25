#СтраницыПобеды: как советские войска штурмовали Берлин и добились капитуляции Германии

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Через 1400 дней после начала Великой Отечественной войны советские войска подошли к столице Германии. Берлинская операция, являвшаяся кульминацией самого масштабного конфликта в истории человечества, стала одним из грандиознейших сражений Второй мировой войны. Ожесточённые круглосуточные бои за каждый квартал, самоубийство Гитлера, знамя над Рейхстагом, капитуляция берлинского гарнизона и самой фашистской Германии — обо всём этом вы узнаете в онлайн-хронике проекта #СтраницыПобеды.
#СтраницыПобеды: как советские войска штурмовали Берлин и добились капитуляции Германии
  • © (с) Центральный Музей Вооружённых Сил РФ

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Автообновление

  • 25 апреля 2020

  • Наступление на Берлин началось 16 апреля 1945 г. Взять город и даже подступиться к нему с ходу не удалось, хотя на начало операции передовые войска от центра Берлина отделяло всего 60 км.

    В штурме города участвовали силы 1-го Белорусского фронта маршала Георгия Жукова и 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева. Советские войска в общей сложности насчитывали 464 тыс. человек и 1500 танков.

    Впервые Берлин был обстрелян из дальнобойных орудий 20 апреля — в день рождения Адольфа Гитлера. Сам Гитлер заявил своему окружению, что намерен умереть в Берлине: «Решение уже принято: я остаюсь в Берлине и буду защищать город до последнего... Я разделю судьбу моих солдат и приму смерть в бою...»

    Уже на следующий день, 21 апреля, первые части советских войск вошли на окраины столицы Германии и установили там первое красное знамя, а к 25 апреля вокруг города замкнулось кольцо советских войск.  

    Берлин, в котором перед началом войны проживало более 4 млн человек, защищал 200-тысячный гарнизон: в него вошли силы вермахта и СС, отборные части полиции и батальоны фольксштурма — народного ополчения, в которое было призвано мужское население в возрасте от 15 до 65 лет. 

    Берлин разделили на девять секторов обороны: восемь периферийных и центральный. Были построены сотни дотов, дома были превращены в огневые точки, на улицах возвели баррикады, завалы и противотанковые заграждения. Штаб обороны был готов вести бои против советских войск и на улицах, и в домах, и даже под землёй: в метро и в подземной канализационной сети.

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