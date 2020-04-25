#СтраницыПобеды: как советские войска штурмовали Берлин и добились капитуляции Германии

Через 1400 дней после начала Великой Отечественной войны советские войска подошли к столице Германии. Берлинская операция, являвшаяся кульминацией самого масштабного конфликта в истории человечества, стала одним из грандиознейших сражений Второй мировой войны. Ожесточённые круглосуточные бои за каждый квартал, самоубийство Гитлера, знамя над Рейхстагом, капитуляция берлинского гарнизона и самой фашистской Германии — обо всём этом вы узнаете в онлайн-хронике проекта #СтраницыПобеды.

© (с) Центральный Музей Вооружённых Сил РФ

Проект RT #СтраницыПобеды рассказывает о Великой Отечественной войне посредством новых медиа и цифрового искусства. Присоединяйтесь к нам в Instagram, YouTube, Facebook, «ВКонтакте» и следите за почасовой хроникой последних дней войны здесь и в Twitter.