От Бреста до Рейхстага: вышел последний эпизод YouTube-сериала RT #АзбукаПобеды

«Сначала нужно было закончить войну в своей душе, и вот они пришли и расписались на стенах Рейхстага», ― исследователь Леонид Игнатенко наконец добрался до сердца Берлина, где собственными глазами увидит надписи на стенах немецкого парламента, которые изучал столько лет. Его ждёт встреча с Карин Феликс, автором исследования о надписях в Рейхстаге. Что Карин думает о состарившихся чёрных автографах на белом камне здания? Смотрите заключительный эпизод онлайн-сериала «От Бреста до Рейхстага».

«В 1945 году к зданию Рейхстага стремились тысячи наших воинов, для того чтобы поставить победную точку в кровопролитной войне», ― рассказал Леонид, когда съёмочная команда проекта #АзбукаПобеды оказалась в Берлине.

Леонид Александрович, краевед из украинского города Никополь, по фотографиям и данным военных архивов сумел идентифицировать более 200 авторов надписей, начертанных на стенах Рейхстага весной 1945 г. При этом сам он никогда не был в Берлине.

#АзбукаПобеды проехала с Леонидом Александровичем по знаковым местам заключительного этапа Великой Отечественной войны. Вместе с молодыми художниками и граффитчиками он побывал в Бресте, Варшаве и Майданеке, везде оставляя послания мира, и наконец приехал в Берлин.

Здесь его ждёт Карин Феликс. Бывший экскурсовод и сотрудница Рейхстага, Карин долго изучала надписи внутри здания немецкого парламента и по результатам своей работы написала книгу «Когда история оживает». Какой будет встреча этих двух исследователей? Разделит ли их история?

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