Взятие Берлина в цвете: Марина Амарал раскрасила редкие архивные кадры для проекта RT #СтраницыПобеды

Редкие исторические кадры штурма Берлина будут впервые представлены в цвете в рамках проекта #СтраницыПобеды. Вторую жизнь в фотографии, запечатлевшие одно из грандиознейших сражений Второй мировой войны, вдохнула известная бразильская художница Марина Амарал, которая прославилась своими тонкими колоризациями архивных кадров. Ощутите масштаб событий, развернувшихся в 1945 году в центре поверженного Третьего рейха.

К 75-летию победы в Великой Отечественной войне мы публикуем уникальную ретроспективу Берлинской операции — кадры из архива Центрального музея Вооружённых сил РФ. Эти редкие фотографии, которые никогда ранее не выставлялись для широкой аудитории, мы представим в цвете в нашем аккаунте в Facebook.

© ЦМВС / Марина Амарал

Танки, идущие по улицам Берлина, советские солдаты на крыше Рейхстага, вид на разрушенный Берлин — всё это можно увидеть в ярких красках благодаря работе известной цифровой художницы Марины Амарал. Используя современные методы колоризации, она помогает зрителю увидеть в былом великолепии то, что раньше было доступно только на чёрно-белых фотографиях.

© ЦМВС / Марина Амарал

Серия «Штурм Берлина в цвете: Колоризация Марины Амарал» стартовала 28 апреля и будет идти до 9 мая.

© ЦМВС / Марина Амарал

Ранее #СтраницыПобеды впервые представили российской аудитории проект Марины «Лица Аушвица», в рамках которого художница работала совместно с Государственным музеем Аушвиц-Биркенау над колоризацией фотографий узников концлагеря.

«Раскрашивание чёрно-белых фотографий позволяет нам не только рационально, но и на более глубоком, эмоциональном уровне понять, как холокост затронул людей», — рассказала Марина во время работы над проектом.

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