10 млрд просмотров: RT — №1 среди новостных телеканалов на YouTube

RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube. По общему числу просмотров на всех аккаунтах RT опережает все новостные каналы BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.

Одним из наиболее популярных видео RT за прошедший год стали кадры ареста основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Мультимедийное агентство RT Ruptly единственным в мире сняло момент ареста Ассанжа у здания посольства Эквадора в Лондоне. Кадры Ruptly показали крупные мировые СМИ, включая BBC, CNN, The Telegraph и The Guardian.

Также среди эксклюзивных видео RT — прямые трансляции и ролики с акций протеста «жёлтых жилетов» во Франции. Демонстранты скандировали «Мерси, RT!», когда видели камеры российского телеканала. Госсекретарь по цифровым технологиям Франции Седрик О заявил: «Сегодня на YouTube самый популярный канал — это не BFM, это не CNEWS, это RT».

Во время разрушительного пожара в соборе Парижской Богоматери агентство Ruptly вело прямую трансляцию с места событий, а также опубликовало первые видеокадры последствий пожара, снятые с дрона.

RT первым из российских телеканалов начал публиковать свои материалы на YouTube в 2007 году. В 2013 году RT International достиг отметки в 1 млрд просмотров на YouTube.

«Это потрясающее достижение, — сказал тогда вице-президент компании Google по контенту Роберт Кинсл. — Мы очень гордимся и очень рады, что RT вышел на такую цифру. Миллиард просмотров — это важная веха, к которой многие стремятся. Наладить связь с аудиторией и заинтересовать зрителей так, чтобы они возвращались к вам снова и снова, и в результате набрать такой рейтинг — это выдающееся достижение».

RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство Ruptly. Каждую неделю RT смотрят 100 млн человек в 47 странах мира (Ipsos). RT — единственный российский телеканал, семикратно номинированный на престижную премию Emmy.