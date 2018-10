Рекордные 7 млрд просмотров: RT — №1 среди новостных телеканалов на YouTube

Телеканал RT преодолел отметку в семь миллиардов просмотров на YouTube, установив рекорд среди новостных телеканалов. По общему числу просмотров RT опережает BBC, CNN, Al Jazeera и Euronews. Кроме того, на YouTube-каналы RT подписались уже более 10 млн человек.

«Когда мы запускали RT, мы ориентировались на такие каналы, как BBC и CNN. А сегодня на YouTube мы их опережаем. Поздравляю нашу команду!» — заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По количеству просмотров YouTube-каналы RT в три раза опережают новостные каналы BBC, панарабского канала Al Jazeera и европейского Euronews.

Одним из наиболее популярных материалов RT на английском языке стало видео, на котором юные футболисты воспроизводят самые яркие голы ЧМ-2018 в России, RT на испанском — кадры покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, RT на арабском — видеорепортаж об иракских женщинах, вооружившихся для защиты своих домов.

RT первым из российских телеканалов начал публиковать свои материалы на YouTube в 2007 году, а в 2013 году стал первым в мире новостным телеканалом, который достиг отметки в 1 млрд просмотров на YouTube.

«Это потрясающее достижение, — сказал тогда вице-президент компании Google по контенту Роберт Кинсл. — Мы очень гордимся и очень рады, что RT вышел на такую цифру. Миллиард просмотров — это важная веха, к которой многие стремятся. Наладить связь с аудиторией и заинтересовать зрителей так, чтобы они возвращались к вам снова и снова, и в результате набрать такой рейтинг — это выдающееся достижение».

RT — единственный российский телеканал, шестикратно номинированный на Emmy. В 2018 году RT завоевал две золотые награды престижного международного телевизионного конкурса New York Festivals и золото фестиваля US International Film & Video Festival. В 2017 году RT был удостоен пяти наград Shorty Awards — престижной премии, вручаемой за достижения в социальных сетях. В 2016 году RT завоевал семь наград европейской digital-премии Lovie Awards, а также одержал победу в зрительском голосовании международного «интернет-Оскара» Webby Awards, опередив BBC, ABC, NBC и New York Times. В 2013 году RT был удостоен главной награды фестиваля в Монте-Карло.