RT Arabic — №1 на YouTube среди международных новостных каналов на арабском языке

Телеканал RT Arabic первым среди иностранных для арабского региона новостных телеканалов преодолел отметку в один миллиард просмотров на YouTube, оставив позади арабоязычные версии CNN, BBC, DW и других международных каналов.

«Такой результат говорит о том, что контент RT вызывает больше доверия, чем материалы наших конкурентов из числа международных каналов. Спасибо нашим зрителям, для которых RT Arabic остаётся главным источником информации», — сказала руководитель RT Arabic Майя Манна.

RT Arabic по количеству просмотров на YouTube обгоняет арабоязычные версии всех иностранных для арабского региона новостных телеканалов: CNN Arabic, DW Arabic, Sky News, BBC, Euronews и других.

Среди наиболее популярных материалов RT на арабском — видеорепортаж об иракских женщинах, вооружившихся для защиты своих домов, кадры задержания сторонников ИГ* в иракском городе Мосуле, интервью с судьёй, который возглавлял судебные заседания над бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном и был непосредственным свидетелем его казни, а также документальный фильм о сохранившейся до наших дней традиции похищать невест в Киргизии.

Сайт RT Arabic, по данным аналитического портала SimilarWeb, уже в течение шести месяцев подряд удерживает первое место по числу посещений, а также три месяца подряд лидирует по числу уникальных посетителей среди сайтов арабоязычных новостных телеканалов, в том числе Al Jazeera и Al Arabiya.

В Facebook число подписчиков RT Arabic уже превысило 14 миллионов, что больше аналогичного показателя арабоязычных версий у других международных СМИ, в том числе CNN, BBC, Sky News, DW, France 24 и Euronews.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.