RT Arabic — №1 на YouTube среди международных новостных каналов на арабском языке

Короткая ссылка
RT
Телеканал RT Arabic первым среди иностранных для арабского региона новостных телеканалов преодолел отметку в один миллиард просмотров на YouTube, оставив позади арабоязычные версии CNN, BBC, DW и других международных каналов.
RT Arabic — №1 на YouTube среди международных новостных каналов на арабском языке
  • © RT

«Такой результат говорит о том, что контент RT вызывает больше доверия, чем материалы наших конкурентов из числа международных каналов. Спасибо нашим зрителям, для которых RT Arabic остаётся главным источником информации», — сказала руководитель RT Arabic Майя Манна. 

RT Arabic по количеству просмотров на YouTube обгоняет арабоязычные версии всех иностранных для арабского региона новостных телеканалов: CNN Arabic, DW Arabic, Sky News, BBC, Euronews и других. 

Среди наиболее популярных материалов RT на арабском — видеорепортаж об иракских женщинах, вооружившихся для защиты своих домов, кадры задержания сторонников ИГ* в иракском городе Мосуле, интервью с судьёй, который возглавлял судебные заседания над бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном и был непосредственным свидетелем его казни, а также документальный фильм о сохранившейся до наших дней традиции похищать невест в Киргизии. 

Сайт RT Arabic, по данным аналитического портала SimilarWeb, уже в течение шести месяцев подряд удерживает первое место по числу посещений, а также три месяца подряд лидирует по числу уникальных посетителей среди сайтов арабоязычных новостных телеканалов, в том числе Al Jazeera и Al Arabiya. 

В Facebook число подписчиков RT Arabic уже превысило 14 миллионов, что больше аналогичного показателя арабоязычных версий у других международных СМИ, в том числе CNN, BBC, Sky News, DW, France 24 и Euronews.

 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить