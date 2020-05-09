АзбукаПобеды: от Бреста до Рейхстага — смотрите полную версию документального фильма RT ко Дню Победы

Красное Знамя, поднятое над Рейхстагом весной 1945 года, стало символом Победы. На стенах этого здания в знак окончания войны расписались тысячи советских солдат. Леонид Игнатенко, краевед из Никополя, установил личности авторов сотен сохранившихся в Рейхстаге надписей, но сам при этом ни разу не был в Берлине. В преддверии 75-летия окончания Великой Отечественной войны RT проехал с Леонидом Александровичем от Бреста до Рейхстага. Этот путь теперь можно пройти целиком в полной версии документального фильма #АзбукаПобеды.

Фильм, созданный совместно со студией PLASTICINE, — это не только путешествие по Европе, но и путешествие во времени. Брестская крепость, Варшава, Майданек, Берлин — все они и 75 лет спустя хранят истории людей, которые каждому поколению приходится открывать для себя заново.

Главная цель путешествия — здание Рейхстага в Берлине. Хотя само здание государственного собрания было построено ещё в 1894 году и имело мало отношения к гитлеровскому режиму, весной 1945 года руководство СССР определило именно захват Рейхстага символом победы. Поэтому тысячи советских солдат стремились оставить там свой автограф.

Главный герой фильма, Леонид Игнатенко, при помощи собственной методики смог идентифицировать свыше 200 авторов надписей из 715 сохранившихся в Рейхстаге по сей день и более 100 надписей, оставшихся только на фотографиях.

«Все семь лет, что я работал над этими надписями, конечно, я мечтал увидеть их вживую, — признаётся Леонид Александрович. — Рейхстаг — это проклятие и триумф воинов советской армии. Когда Рейхстаг был взят, одной из самых удивительных надписей, оставленных на стене, была: «Старший сержант Синев дошёл до Берлина». Этим сказано всё».

PLASTICINE/RT: Карин Феликс и Леонид Игнатенко, Берлин, Германия

В Рейхстаге его ожидает встреча с коллегой — Карин Феликс. Карин 25 лет проводила экскурсии по зданию, где теперь заседает бундестаг, и застала его вторую реконструкцию. Именно тогда, в 1990-х годах, под гипсокартоном были найдены участки стен, на которых сохранились автографы советских солдат. Надписи потрясли Карин. После долгих лет кропотливой работы она создала уникальный каталог, по которому в Рейхстаге можно найти любую из сохранившихся надписей.

Она рассказывает: «Для меня это стало задачей всей моей жизни. Я даже не могла представить, насколько это обширная работа. И потом, там такие фамилии, которых я раньше никогда и не слышала. И это не только Москва. Узбекистан, Таджикистан, другие отдалённые районы СССР. Казахские фамилии, украинские. Со временем я научилась их понимать. За фамилиями стоят реальные люди».

Sepe для PLASTICINE/RT

Это фильм о том, как история может объединять очень разных людей. Надписи на стенах, граффити плетут канву фильма от Брестской крепости, известной своими надписями первых дней войны, до Берлина. В фильме можно увидеть также и молодых художников: Константина Алексеева и Викторию Гостеву, польского художника Sepe и берлинский коллектив стрит-арта 1Up, которые едут вместе с командой проекта, оставляя за собой послания мира.

«Мы не можем позволить истории снова и снова разделять нас. Нам нужно помнить о том, что случилось. Помнить, что внутри каждого человека таится зверь... Иногда достаточно одной искры, и вот вы уже перешли на тёмную сторону», — отметил Sepe.

1Up для PLASTICINE/RT, Тойфельсберг, Германия

С ним согласна и Карин Феликс: «Нельзя, чтобы повторилась война — нигде на Земле, нигде. Мы заботимся о своих детях не для того, чтобы они были убиты за несколько секунд».

#СтраницыПобеды — проект-посвящение RT к 75-летию Победы. История, рассказанная молодыми и для молодых на языке современных медиа и цифрового искусства. Присоединяйтесь к нам в Instagram, на YouTube, в Facebook, во «ВКонтакте» и следите за почасовой хроникой последних дней войны в Twitter.