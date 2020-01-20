Цифровой проект RT #СтраницыПобеды начинает серию подкастов #ЗвукПобеды с музыкой Максима Макарычева

«ВКонтакте» — новая платформа для команды, за плечами которой такие масштабные цифровые проекты, как #1917LIVE и #Romanovs100, — оба на английском языке. В этот раз креативная лаборатория RT будет вести повествование на русском, и «ВКонтакте» выбрана платформой для публикации подкастов только что запустившегося проекта, посвящённого 75-летию окончания Великой Отечественной войны, — #СтраницыПобеды. #ЗвукПобеды расскажет о наследии Великой Отечественной войны через беседы с гостями разных, в основном творческих, профессий.

Подкасты записывает музыкант Максим Макарычев (On-The-Go, Sirotkin) вместе с продюсером #СтраницПобеды и ведущей канала Russia Beyond Аней Фёдоровой. Ведущая RT с 2005 года, Аня Фёдорова шесть лет была лицом вечернего шоу Prime Time Russia, в основе которого лежали интервью с самыми разными гостями, и этот опыт отразится на качестве выпусков.

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«Для меня Великая Отечественная война — это история моей семьи. Мой дедушка, генерал-лейтенант Степанов Филипп Степанович, пошёл на фронт в 17 лет: сначала в артиллерийское училище и спустя всего шесть месяцев на Северо-Западный фронт младшим лейтенантом. Он прошёл всю войну. Для меня война — это он, это моя прабабушка, химик Милица Сергеевна Золотарёва, меняющая «растопырку» на сливочное масло у деревенской бабы, чтобы прокормить своих и чужих детей, которые оказались у неё на руках в те тяжёлые годы», — рассказала Анна. Подробнее о «растопырке» можно узнать в подкастах #ЗвукаПобеды.

Каждый эпизод станет чуть больше, чем разговор или интервью, благодаря уникальному музыкальному оформлению Максима Макарычева.

Максим Макарычев с 2007 года поёт, играет на гитаре и пишет музыку для одной из самых успешных инди-групп России On-The-Go, а с 2019 года присоединился также к команде Sirotkin в качестве гитариста, вокалиста и сопродюсера.

«Великая Отечественная война для меня всегда была набором цифр, ужасающей статистикой, чем-то бесконечно далёким и нереальным. Записывая подкасты с Аней, я знакомлюсь с семейными историями военных лет, и для меня главным открытием стало осознание того, что помимо трагедии и смерти была и жизнь, полная любви, добра и заботы. Работая над #ЗвукомПобеды, я не опираюсь на музыкальное наследие военного времени, а скорее следую за вневременными человеческими эмоциями и стараюсь воссоздать их в музыке, понятной мне и моим сверстникам, таким же далёким от войны», — объясняет свой интерес к проекту Макарычев.

В ближайших выпусках — легендарный тележурналист Владимир Молчанов, культуролог Мэган Виртанен и создательница проекта Oda Mae Мария Крыжановская. Подкасты будут эксклюзивно выходить сначала во «ВКонтакте» и позже публиковаться на других платформах.

Запустившийся в январе 2020 года проект #СтраницыПобеды рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства. Проект будет опубликован на пяти платформах с уникальным контентом для каждой. #CтраницыПобеды позволят по-новому прочитать и прочувствовать один из самых острых моментов истории в Twitter, Instagram, YouTube, Facebook и «ВКонтакте».