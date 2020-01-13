Соцмедиаистория: RT запускает масштабный проект #СтраницыПобеды

Созданный молодыми и для молодых проект #СтраницыПобеды расскажет историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и digital art. Пять платформ, каждая со своим уникальным контентом, позволят по-новому прочитать и прочувствовать один из самых острых моментов истории, определяющий наши жизни до сих пор, даже спустя 75 лет. Мы начинаем.

«Нам удалось собрать уникальную творческую команду из молодых художников, дизайнеров, иллюстраторов, композиторов, режиссёров. Цифровое искусство ― это современный и универсальный язык, который понимает молодое поколение. Поэтому мы подумали, что к 75-летию окончания одной из самых страшных войн важно и нужно попробовать поговорить о наследии Великой Отечественной на языке современных медиа. #СтраницыПобеды ― это эмоциональные истории людей, это проект-посвящение, это проект, в который каждый из его авторов вложил частичку себя», ― рассказал автор идеи Кирилл Карнович-Валуа.

#СтраницыПобеды развернутся на пяти платформах в социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook, ВКонтакте и YouTube.





#ТвитыПобеды

В Twitter в режиме «реального времени» разыграется историческая реконструкция последних месяцев 1945 г., как если бы участники тех событий, в том числе командующие фронтами Красной армии, а также ведомства и СМИ вели свои микроблоги.

#Малиновский45 Сегодня наши войска в Будапеште силами 30-го армейского корпуса начали генеральный штурм вокзала Ракошрендезё. Гарнизон вокзала был вооружён большим количеством пулемётов и огнемётов, его поддерживали огнём несколько танков, но это им не помогло. Вокзал взят. pic.twitter.com/wdqEJfwhNB — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 9, 2020

#ПисьмаПобеды

В Instagram строки из сотен писем военного времени превратятся в «Бесконечное письмо», иллюстрации к которым нарисовали студенты Школы дизайна РАНХиГС, а также известные художники Михаил Соркин и Пётр Банков.

#ЭкспозицияПобеды

Facebook представит прочтение Великой Отечественной глазами художников, работающих в сфере digital art. Мы вдохнём новую жизнь в фотографии, плакаты и рисунки тех времён при помощи VR, 3D, колоризаций и других находок.

#ЗвукПобеды

В своих авторских подкастах Аня Фёдорова обсудит наследие Великой Отечественной войны с гостями разных, в основном творческих, профессий. Уникальное музыкальное оформление напишет музыкант Максим Макарычев (On-The-Go, Sirotkin). В ближайших выпусках — легендарный тележурналист Владимир Молчанов, культуролог Мэган Виртанен и создательница проекта Oda Mae Мария Крыжановская. Подкасты будут представлены на нескольких платформах, в том числе в ВКонтакте.

#АзбукаПобеды

Документальный фильм «Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага» повторит путь советской армии в 1945 г. Авторы хотят ответить на вопрос, можно ли оживить историю и перешагнуть через опыт войны к миру. Смотрите на YouTube.

Подробнее об этой и других платформах расскажем в наших январских материалах.

В июне 2019 г. в преддверии запуска проекта #СтраницыПобеды команда, создавшая до этого #1917LIVE и #Romanovs100, представила шрифт «Май». Он вдохновлён надписями, оставленными советскими солдатами на стенах Рейхстага весной 1945 г. Скачать «живой» шрифт можно здесь. Следите за #СтраницамиПобеды в YouTube, Facebook, ВК, Instagram и Twitter.