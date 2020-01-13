Соцмедиаистория: RT запускает масштабный проект #СтраницыПобеды

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Созданный молодыми и для молодых проект #СтраницыПобеды расскажет историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и digital art. Пять платформ, каждая со своим уникальным контентом, позволят по-новому прочитать и прочувствовать один из самых острых моментов истории, определяющий наши жизни до сих пор, даже спустя 75 лет. Мы начинаем.
Соцмедиаистория: RT запускает масштабный проект #СтраницыПобеды

    «Нам удалось собрать уникальную творческую команду из молодых художников, дизайнеров, иллюстраторов, композиторов, режиссёров. Цифровое искусство ― это современный и универсальный язык, который понимает молодое поколение. Поэтому мы подумали, что к 75-летию окончания одной из самых страшных войн важно и нужно попробовать поговорить о наследии Великой Отечественной на языке современных медиа. #СтраницыПобеды ― это эмоциональные истории людей, это проект-посвящение, это проект, в который каждый из его авторов вложил частичку себя», ― рассказал автор идеи Кирилл Карнович-Валуа.

    #СтраницыПобеды развернутся на пяти платформах в социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook, ВКонтакте и YouTube.


    #ТвитыПобеды

     

    В Twitter в режиме «реального времени» разыграется историческая реконструкция последних месяцев 1945 г., как если бы участники тех событий, в том числе командующие фронтами Красной армии, а также ведомства и СМИ вели свои микроблоги. 

     

    #ПисьмаПобеды

     

    В Instagram строки из сотен писем военного времени превратятся в «Бесконечное письмо», иллюстрации к которым нарисовали студенты Школы дизайна РАНХиГС, а также известные художники Михаил Соркин и Пётр Банков.

     

    #ЭкспозицияПобеды

     

    Facebook представит прочтение Великой Отечественной глазами художников, работающих в сфере digital art. Мы вдохнём новую жизнь в фотографии, плакаты и рисунки тех времён при помощи VR, 3D, колоризаций и других находок. 

    #ЗвукПобеды

     

    В своих авторских подкастах Аня Фёдорова обсудит наследие Великой Отечественной войны с гостями разных, в основном творческих, профессий. Уникальное музыкальное оформление напишет музыкант Максим Макарычев (On-The-Go, Sirotkin). В ближайших выпусках — легендарный тележурналист Владимир Молчанов, культуролог Мэган Виртанен и создательница проекта Oda Mae Мария Крыжановская. Подкасты будут представлены на нескольких платформах, в том числе в ВКонтакте.

    #АзбукаПобеды

     

    Документальный фильм «Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага» повторит путь советской армии в 1945 г. Авторы хотят ответить на вопрос, можно ли оживить историю и перешагнуть через опыт войны к миру. Смотрите на YouTube

    Подробнее об этой и других платформах расскажем в наших январских материалах.

    #ШрифтПобеды from #1917LIVE on Vimeo.

    В июне 2019 г. в преддверии запуска проекта  #СтраницыПобеды команда, создавшая до этого #1917LIVE и #Romanovs100, представила шрифт «Май». Он вдохновлён надписями, оставленными советскими солдатами на стенах Рейхстага весной 1945 г. Скачать «живой» шрифт можно здесь. Следите за #СтраницамиПобеды в YouTube, Facebook, ВК, Instagram и Twitter.

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