Соцмедиаистория: RT запускает масштабный проект #СтраницыПобеды
«Нам удалось собрать уникальную творческую команду из молодых художников, дизайнеров, иллюстраторов, композиторов, режиссёров. Цифровое искусство ― это современный и универсальный язык, который понимает молодое поколение. Поэтому мы подумали, что к 75-летию окончания одной из самых страшных войн важно и нужно попробовать поговорить о наследии Великой Отечественной на языке современных медиа. #СтраницыПобеды ― это эмоциональные истории людей, это проект-посвящение, это проект, в который каждый из его авторов вложил частичку себя», ― рассказал автор идеи Кирилл Карнович-Валуа.
#СтраницыПобеды развернутся на пяти платформах в социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook, ВКонтакте и YouTube.
#ТвитыПобеды
В Twitter в режиме «реального времени» разыграется историческая реконструкция последних месяцев 1945 г., как если бы участники тех событий, в том числе командующие фронтами Красной армии, а также ведомства и СМИ вели свои микроблоги.
#Малиновский45 Сегодня наши войска в Будапеште силами 30-го армейского корпуса начали генеральный штурм вокзала Ракошрендезё. Гарнизон вокзала был вооружён большим количеством пулемётов и огнемётов, его поддерживали огнём несколько танков, но это им не помогло. Вокзал взят. pic.twitter.com/wdqEJfwhNB— СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 9, 2020
#ПисьмаПобеды
В Instagram строки из сотен писем военного времени превратятся в «Бесконечное письмо», иллюстрации к которым нарисовали студенты Школы дизайна РАНХиГС, а также известные художники Михаил Соркин и Пётр Банков.
#ЭкспозицияПобеды
Facebook представит прочтение Великой Отечественной глазами художников, работающих в сфере digital art. Мы вдохнём новую жизнь в фотографии, плакаты и рисунки тех времён при помощи VR, 3D, колоризаций и других находок.
#ЗвукПобеды
В своих авторских подкастах Аня Фёдорова обсудит наследие Великой Отечественной войны с гостями разных, в основном творческих, профессий. Уникальное музыкальное оформление напишет музыкант Максим Макарычев (On-The-Go, Sirotkin). В ближайших выпусках — легендарный тележурналист Владимир Молчанов, культуролог Мэган Виртанен и создательница проекта Oda Mae Мария Крыжановская. Подкасты будут представлены на нескольких платформах, в том числе в ВКонтакте.
#АзбукаПобеды
Документальный фильм «Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага» повторит путь советской армии в 1945 г. Авторы хотят ответить на вопрос, можно ли оживить историю и перешагнуть через опыт войны к миру. Смотрите на YouTube.
Подробнее об этой и других платформах расскажем в наших январских материалах.
#ШрифтПобеды from #1917LIVE on Vimeo.
В июне 2019 г. в преддверии запуска проекта #СтраницыПобеды команда, создавшая до этого #1917LIVE и #Romanovs100, представила шрифт «Май». Он вдохновлён надписями, оставленными советскими солдатами на стенах Рейхстага весной 1945 г. Скачать «живой» шрифт можно здесь. Следите за #СтраницамиПобеды в YouTube, Facebook, ВК, Instagram и Twitter.