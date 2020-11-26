«Будет способствовать сохранению занятости»: Госдума приняла закон об удалённой работе

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, регулирующий дистанционную работу. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха сотрудников, регламентирует типы удалённой занятости, а также порядок взаимодействия работника и работодателя. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что нововведения будут способствовать сохранению занятости и развитию рынка труда.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, регулирующий дистанционную работу. Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

Документ уточняет понятие удалённой работы, которая может быть постоянной, временной (на срок не более шести месяцев) или периодической. Согласно нововведениям, трудовой договор или соглашение к нему может предусматривать выполнение работником его обязанностей дистанционно на постоянной основе (в течение всего срока действия трудового договора) или временно, то есть непрерывно на срок до полугода. Законом также предусматривается чередование удалённой работы и работы на стационарном рабочем месте.

В документе закрепляются дополнительные гарантии по оплате труда сотрудника, выполняющего работу дистанционно.

«Переход на удалённую работу не может быть основанием для снижения зарплаты», — уточнили в Госдуме.

Согласно закону, при временном переводе сотрудника на удалёнку работодатель должен предоставить ему необходимое оборудование, а в случае использования работником собственной техники — компенсировать расходы в порядке и размерах, утверждённых локальным актом.

Вместе с тем в документе прописаны случаи, позволяющие перевести работника на удалёнку без его согласия: в их число входят катастрофы, аварии, эпидемии и другие обстоятельства, угрожающие жизни населения. Помимо этого, законопроектом ограничивается перечень оснований для увольнения дистанционных работников: например, его нельзя уволить за прогул. При этом договор с таким сотрудником может быть расторгнут, если он не выходит на связь более двух рабочих дней без уважительной причины.

РИА Новости

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Закон позволяет упорядочить вопросы, связанные с рабочим временем дистанционных работников, в частности, их право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определённые временные интервалы. Документ, в частности, закрепляет право сотрудника находиться офлайн.

«Время взаимодействия работодателя с работником в период времени отдыха работника оплачивается работнику в порядке, предусмотренном для сверхурочной работы», — отмечается в пояснительной записке.

Первый зампред фракции «Единой России», один из авторов инициативы Андрей Исаев пояснил РИА Новости, что «право на офлайн» теперь прописано в документе «более грамотным юридическим языком», что позволит защитить работника от переработок.

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Кроме того, в тексте содержится положение об особенностях режима рабочего времени и отдыха сотрудника.

В случае болезни дистанционные работники смогут отправлять работодателю номер электронного листка нетрудоспособности. При этом сохранится возможность по желанию сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме в его бумажную трудовую книжку. Обмен документами также будет возможен в том числе по почте.

Как пояснял накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин, пандемия коронавируса привела к масштабному распространению дистанционной работы, в связи с чем были выявлены законодательные пробелы в данном вопросе. Он подчеркнул, что законопроект прошёл тщательное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами — с профсоюзами, работодателями, правительством, экспертами.

Володин также отметил, что закон напрямую касается тех, кому сложно конкурировать на рынке труда, — людей с ограниченными возможностями, женщин с маленькими детьми, молодых людей, впервые устраивающихся на работу, граждан предпенсионного возраста.

«Поправки в Трудовой кодекс об удалённой работе будут способствовать сохранению занятости и развитию рынка труда», — отметил Володин.

Президент Владимир Путин накануне поручил правительству «обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы». В документе, опубликованном на сайте Кремля, указано, что президент отметил необходимость «соблюдения баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения её излишнего нормативного регулирования».

Продление удалёнки в Москве

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 26 ноября объявил о продлении до 15 января ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции.

Согласно указу, столичные предприятия и организации обязаны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% своего персонала.

Также жителям старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему рекомендовано оставаться дома. Работа детских досуговых учреждений временно приостановлена.