Путин поручил усовершенствовать регулирование дистанционной работы

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству «обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы».

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

При этом президент отметил, что нужно исходить «из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения её излишнего нормативного регулирования».

25 ноября Госдума в ходе пленарного заседания приняла проект об удалённой работе во втором чтении с учётом поправок.

Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, при обсуждении парламентарии исходили из того, что права дистанционного сотрудника не должны быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится на стационарном рабочем месте.

Позднее первый зампред фракции ЕР, один из авторов инициативы Андрей Исаев пояснил, что соответствующий законопроект сохраняет право дистанционных работников быть офлайн.