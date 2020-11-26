Путин поручил усовершенствовать регулирование дистанционной работы

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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству «обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы».
Путин поручил усовершенствовать регулирование дистанционной работы
  • РИА Новости

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

При этом президент отметил, что нужно исходить «из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения её излишнего нормативного регулирования».

25 ноября Госдума в ходе пленарного заседания приняла проект об удалённой работе во втором чтении с учётом поправок. 

Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, при обсуждении парламентарии исходили из того, что права дистанционного сотрудника не должны быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится на стационарном рабочем месте.

Позднее первый зампред фракции ЕР, один из авторов инициативы Андрей Исаев пояснил, что соответствующий законопроект сохраняет право дистанционных работников быть офлайн.

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