«Право на офлайн» сохранится в законопроекте о дистанционной работе

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Законопроект об удалёнке сохраняет право дистанционных работников быть офлайн, заявил первый зампред фракции ЕР, один из авторов инициативы Андрей Исаев.
«Право на офлайн» сохранится в законопроекте о дистанционной работе
  • Pixabay

«Право на офлайн» сохранено ко второму чтению, это была принципиальная позиция авторов законопроекта», — цитирует депутата РИА Новости.

По его словам, теперь это прописано в документе «более грамотным юридическим языком», что позволит защитить работника от переработок.

Кроме того, в обновлённом тексте содержится положение об особенностях режима рабочего времени и отдыха удалёнщика. Это означает, что нарушение «права на офлайн» будет расцениваться как сверхурочная работа.

25 ноября Госдума в ходе пленарного заседания приняла соответствующий проект во втором чтении с учётом поправок. 

Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, при обсуждении парламентарии исходили из того, что права дистанционного сотрудника не должны быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится на стационарном рабочем месте.

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