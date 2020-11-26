«Право на офлайн» сохранится в законопроекте о дистанционной работе

Законопроект об удалёнке сохраняет право дистанционных работников быть офлайн, заявил первый зампред фракции ЕР, один из авторов инициативы Андрей Исаев.

«Право на офлайн» сохранено ко второму чтению, это была принципиальная позиция авторов законопроекта», — цитирует депутата РИА Новости.

По его словам, теперь это прописано в документе «более грамотным юридическим языком», что позволит защитить работника от переработок.

Кроме того, в обновлённом тексте содержится положение об особенностях режима рабочего времени и отдыха удалёнщика. Это означает, что нарушение «права на офлайн» будет расцениваться как сверхурочная работа.

25 ноября Госдума в ходе пленарного заседания приняла соответствующий проект во втором чтении с учётом поправок.

Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, при обсуждении парламентарии исходили из того, что права дистанционного сотрудника не должны быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится на стационарном рабочем месте.