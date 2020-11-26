«Право на офлайн» сохранится в законопроекте о дистанционной работе
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«Право на офлайн» сохранено ко второму чтению, это была принципиальная позиция авторов законопроекта», — цитирует депутата РИА Новости.
По его словам, теперь это прописано в документе «более грамотным юридическим языком», что позволит защитить работника от переработок.
Кроме того, в обновлённом тексте содержится положение об особенностях режима рабочего времени и отдыха удалёнщика. Это означает, что нарушение «права на офлайн» будет расцениваться как сверхурочная работа.
25 ноября Госдума в ходе пленарного заседания приняла соответствующий проект во втором чтении с учётом поправок.
Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, при обсуждении парламентарии исходили из того, что права дистанционного сотрудника не должны быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится на стационарном рабочем месте.