Володин прокомментировал законопроект об удалённой работе

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Государственная дума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную работу и временный перевод сотрудника на такую форму занятости.
Володин прокомментировал законопроект об удалённой работе
  • Reuters

Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Один из авторов законопроекта — спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, пандемия привела к распространению удалённого режима и выявила законодательные пробелы в регулировании этой формы занятости.

Как отметил Володин, для доработки документа создали рабочую группу. В Госдуму поступило около 200 поправок и 100 обращений.

При обсуждении законопроекта депутаты опирались на практический опыт дистанционной работы.

«При этом исходили из того, что права дистанционного сотрудника не должны быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится на стационарном рабочем месте», — сказал Володин.

Документ также определяет порядок заключения трудового договора, конкретизирует особенности взаимодействия дистанционного работника и работодателя, уточняет нормы, касающиеся режима рабочего времени и времени отдыха.

Ранее ситуацию с удалённой работой прокомментировала в беседе с сайтом «Аргументы и факты» эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.

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