Володин прокомментировал законопроект об удалённой работе
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Об этом сообщает издание «Дни.ру».
Один из авторов законопроекта — спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, пандемия привела к распространению удалённого режима и выявила законодательные пробелы в регулировании этой формы занятости.
Как отметил Володин, для доработки документа создали рабочую группу. В Госдуму поступило около 200 поправок и 100 обращений.
При обсуждении законопроекта депутаты опирались на практический опыт дистанционной работы.
«При этом исходили из того, что права дистанционного сотрудника не должны быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится на стационарном рабочем месте», — сказал Володин.
Документ также определяет порядок заключения трудового договора, конкретизирует особенности взаимодействия дистанционного работника и работодателя, уточняет нормы, касающиеся режима рабочего времени и времени отдыха.
Ранее ситуацию с удалённой работой прокомментировала в беседе с сайтом «Аргументы и факты» эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.