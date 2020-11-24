В Минтруде назвали число работающих в дистанционном формате россиян
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«На сегодняшний день порядка 3 млн 700 тыс. наших граждан трудятся именно в режиме дистанционной занятости», — приводит РИА Новости его слова во время обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства на площадке «Единой России».
Котяков отметил, что удалённая занятость приобретает межрегиональный формат.
21 октября в Минтруде рассказали, что число зарегистрированных в центрах занятости россиян постепенно снижается.