В Минтруде назвали число работающих в дистанционном формате россиян

В России на данный момент в дистанционном режиме работают 3,7 млн человек. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«На сегодняшний день порядка 3 млн 700 тыс. наших граждан трудятся именно в режиме дистанционной занятости», — приводит РИА Новости его слова во время обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства на площадке «Единой России».

Котяков отметил, что удалённая занятость приобретает межрегиональный формат.

21 октября в Минтруде рассказали, что число зарегистрированных в центрах занятости россиян постепенно снижается.