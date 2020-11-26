Госдума приняла закон об удалённой работе
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Об этом сообщается на сайте Госдумы.
25 ноября Госдума в ходе пленарного заседания приняла соответствующий проект во втором чтении с учётом поправок.
Отмечалось, что проект предусматривает переработку норм дистанционной работы, а также разъясняет доступность их применения и возможность совмещения офисной и удалённой работы.
Как заявлял спикер нижней палаты Вячеслав Володин, при обсуждении парламентарии исходили из того, что права дистанционного сотрудника не должны быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится на стационарном рабочем месте.
Также российский лидер Владимир Путин поручил правительству «обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы».