Госдума приняла закон об удалённой работе

Госдума приняла в третьем чтении закон, который уточняет понятие удалённой работы, которая может быть постоянной, временной (на срок не более шести месяцев) или периодической.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

25 ноября Госдума в ходе пленарного заседания приняла соответствующий проект во втором чтении с учётом поправок.

Отмечалось, что проект предусматривает переработку норм дистанционной работы, а также разъясняет доступность их применения и возможность совмещения офисной и удалённой работы.

Как заявлял спикер нижней палаты Вячеслав Володин, при обсуждении парламентарии исходили из того, что права дистанционного сотрудника не должны быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится на стационарном рабочем месте.

Также российский лидер Владимир Путин поручил правительству «обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы».