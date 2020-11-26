Госдума приняла закон об удалённой работе

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который уточняет понятие удалённой работы, которая может быть постоянной, временной (на срок не более шести месяцев) или периодической.
Госдума приняла закон об удалённой работе
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  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

25 ноября Госдума в ходе пленарного заседания приняла соответствующий проект во втором чтении с учётом поправок. 

Отмечалось, что проект предусматривает переработку норм дистанционной работы, а также разъясняет доступность их применения и возможность совмещения офисной и удалённой работы.

Как заявлял спикер нижней палаты Вячеслав Володин, при обсуждении парламентарии исходили из того, что права дистанционного сотрудника не должны быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится на стационарном рабочем месте.

Также российский лидер Владимир Путин поручил правительству «обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы».

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