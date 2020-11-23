Под наблюдением медиков остаются более 480 тыс. человек: в России за сутки выявлено 25 173 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в России выявлено максимальное количество новых случаев COVID-19 с начала пандемии — 25 173. В предшествующие два дня фиксировалось 24 581 и 24 822 соответственно. За сутки выздоровели 16 002 человека, скончался 361. Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 6866. По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в РФ проведено свыше 72,9 млн лабораторных исследований на COVID-19. Под наблюдением медиков остаются 481,6 тыс. человек.

За прошедшие сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. В воскресенье и субботу в стране зафиксировали 24 581 и 24 822 новых случая COVID-19 соответственно.

Всего с начала пандемии в России выявлено 2 114 502 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны, выздоровели 1 611 445 человек, в том числе 16 002 — за последние 24 часа. Вместе с тем от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний к настоящему времени скончались 36 540 человек. За сутки число летальных исходов выросло на 361.

Больше всего новых случаев коронавируса за 24 часа выявлено в Москве — 6866. В Санкт-Петербурге — 2926, в Московской области — 971, в Нижегородской — 447, в Свердловской — 389.

По данным московского оперштаба, в столице за сутки госпитализирован 1341 пациент с коронавирусной инфекцией. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 429 человек.

Регионами с наименьшим темпом прироста COVID-19 стали Дагестан (0,5%), Калмыкия и Ханты-Мансийский автономный округ (0,6%), а также Марий Эл (0,7%).

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в РФ проведено свыше 72,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 520 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 481,6 тыс. человек.

Распространённые ошибки при взятии тестов на COVID-19

Вирусологи рассказали об особенностях взятия теста на коронавирус. Так, специалисты напомнили, что в течение трёх часов перед его сдачей не следует принимать пищу, пить, курить, а также чистить зубы.

«Если мы берём мазок из носа, не соблюдая определённые правила, неглубоко вводим в носовые ходы или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной», — цитирует РБК терапевта, главврача клиники «Твой доктор» Татьяну Романенко.

Кроме того, не следует полоскать рот антисептическим раствором.

© Алексей Сухоруков/РИА Новости

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова подчеркнула, что перед взятием биоматериала пациент не должен «ни пить, ни курить, ни чистить зубы».

«Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдёте», — подчеркнула она.

Профессор МГУ, доктор биологических наук вирусолог Алексей Аграновский при этом отметил важность качества самих проб, на которые не должно попасть никаких посторонних примесей, например с грязного наконечника дозатора.

Роспотребнадзор о третьей волне COVID-19

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский выразил предположение, что следующие волны коронавируса будут слабее предыдущих. Так специалист прокомментировал высказывание спецпосланника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвида Набарро.

Ранее Набарро заявил, что в Европе в начале 2021 года может возникнуть третья волна коронавирусной инфекции COVID-19, если европейские страны не построят необходимую инфраструктуру для борьбы с вирусом.

Покровский, в свою очередь, отметил, что в эпидемиологии нет термина «волна» или «подъём». Он сказал, что речь может идти только о росте числа случаев заболевания коронавирусом.

«И это вполне возможно, но есть факторы, которые препятствуют такому развитию событий», — цитирует Покровского радиостанция «Говорит Москва». По его словам, «Европа уже хорошо знает методы предупреждения распространения».

«Я думаю, что всё, что сейчас делается, в той или иной форме сохранится до весны, но и, кроме того, нарастает количество людей, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, и вряд ли они будут заражаться повторно», — полагает представитель Роспотребнадзора.

Вместе с тем он отметил, что подъёмы заболеваемости будут возникать «регулярно осенью и весной», а также «частично» зимой, поскольку в это время люди собираются в большом количестве в более тесных помещениях.

«Этот осенне-зимний подъём будет наблюдаться и в дальнейшем. Вопрос только, насколько велик он будет. Наверное, можно сопоставить его с подъёмами других ОРВИ, но вряд ли будет что-то такое же необычное, как когда вирус пришёл в первый раз», — заключил Покровский.