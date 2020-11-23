Названы основные ошибки при сдаче теста на коронавирус

Перед сдачей теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 в течение трёх часов не следует принимать пищу, пить, курить, а также чистить зубы, напоминают вирусологи.

«Если мы берём мазок из носа, не соблюдая определённые правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной», — цитирует РБК терапевта, главврача клиники «Твой доктор» Татьяну Романенко.

Кроме того, не следует полоскать рот антисептическим раствором.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова подчеркнула, что перед взятием биоматериала пациент не должен «ни пить, ни курить, ни чистить зубы».

«Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдёте», — подчеркнула она.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский при этом отметил важность качества самих проб, на которые не должно попасть никаких посторонних примесей, например с грязного наконечника дозатора.

Ранее завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что ошибочные результаты теста на коронавирус чаще всего встречаются в стационарах.

В Роспотребнадзоре уточнили, что ложноотрицательные результаты тестов на COVID-19 могут быть связаны с небольшой вирусной нагрузкой у заболевшего, с поздней стадией болезни или с нарушениями при заборе биологического материала.