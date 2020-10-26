В Роспотребнадзоре объяснили ошибки в результатах тестов на COVID-19

Ложноотрицательные результаты тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 могут быть связаны с небольшой вирусной нагрузкой у заболевшего, с поздней стадией болезни или с нарушениями при заборе биологического материала, заявила руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.

Она подчеркнула, что современные тест-системы демонстрируют высокую точность.

«Однако возможны и отрицательные ответы (даже при наличии симптомов, схожих с COVID-19). Причины этому могут быть следующие: небольшая вирусная нагрузка (малое количество вируса в биоматериале), поздние стадии заболевания (вирус уже спустился в лёгкие из верхних дыхательных путей), человеческий фактор (нарушения при заборе биологического материала)», — цитирует её РИА Новости.

Тиванова отметила, что для подтверждения или исключения наличия коронавирусной инфекции следует сделать повторный тест через десять дней после первичного взятия мазка.

Она также напомнила, что существует и непрямой метод исследования — тестирование на антитела к коронавирусу.

«IgM вырабатываются в самом начале заболевания, обычно они появляются на третий-пятый день после появления первых симптомов и свидетельствуют о продолжающемся остром заболевании — текущей инфекции. IgG появляются, когда человек преодолел инфекцию, обычно на 10—14-й день от начала заболевания, и остаются достаточно долго после болезни», — пояснила Тиванова.

Ранее руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев в беседе с kp.ru прокомментировал вероятность повторного заболевания коронавирусной инфекцией.