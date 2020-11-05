Пульмонолог объяснил информацию об ошибочных тестах на COVID-19

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Ошибочные результаты теста на коронавирусную инфекцию чаще всего встречаются в стационарах, сообщил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Пульмонолог объяснил информацию об ошибочных тестах на COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

«Говоря об ошибочных результатах ПЦР-тестов, стоит отметить, что речь идёт о стационарном звене, — пациенты в стационар попадают, как правило, на более поздних этапах развития заболевания, на которых, как я уже отмечал, выше вероятность ошибки при ПЦР-диагностике в силу специфики развития новой коронавирусной инфекции», — цитирует медика ТАСС.

Он отметил, что для таких пациентов доступны другие методы диагностики, подтверждающие диагноз, а лечение назначается по совокупности клинических данных.

Эксперт также подчеркнул, что используемые в России тест-системы соответствуют лучшим мировым образцам. 

Ранее Авдеев рассказал, что тест на COVID-19 может показать ложноотрицательный результат в 30—40% случаев. По его словам, проблема — в некачественном взятии материалов.

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